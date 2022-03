State of Play - najważniejsze zapowiedzi

Podczas wczorajszej prezentacji "State of Play" Sony zapowiedziało kilka nowości, które zmierzają na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5 (jednak nie wszystko to tytuły na wyłączność). Większość z pokazanych gier to projekty od japońskim deweloperów, co na pewno ucieszy fanów tego typu gier. Najważniejsze zapowiedzi znajdziecie poniżej. Exoprimal " - nowa drużynowa strzelanka w świecie pełnym dinozaurów.Wydawca: Capcom | Premiera: 2023Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S Returnal " - aktualizacja "Wyniesienie" doda do gry kooperację dla dwóch graczy oraz niekończące się wieże wyzwańWydawca: PlayStation Studios | Premiera: Marzec 2022Platformy: PlayStation 5 The DioField Chronicle " - strategia RPG w zupełnie nowym świecie prosto od Square Enix.Wydawca: Square Enix | Premiera: 2022Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Valkyrie Elysium " - nowa odsłona serii action-RPG "Valkyrie" jeszcze w tym roku.Wydawca: Square Enix | Premiera: 2022Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC Gundam Evolution " - darmowa, sieciowa strzelanka FPP z kultowymi robotami.Wydawca: Bandai Namco Online | Premiera: 2022Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection " - składanka 13 gier klasycznych gier z automatów, konsol Nintendo i Segi.Wydawca: Konami | Premiera: 2022Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch GigaBash " - bijatyka dla maksymalnie czterech graczy, w której na arenach będziemy walczyli wielkimi stworami. Pierwszy projekt nowopowstałego studia Passion Republic Games z Malezji.Wydawca: Passion Republic Games | Premiera: 2022Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R " - nowa bijatyka na bazie kultowego anime.Wydawca: Bandai Namco | Premiera: 2022Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Trek to Yomi " - pokazano nowy zwiastun z produkcji polskiego Flying Wild Hog.Wydawca: Devolver Digital | Premiera: 2022Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S