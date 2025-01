Sydney Sweeney w krwawej ekranizacji Edgara Allana Poe dla A24?

Sydney Sweeney w filmie "Reality"

Nowela Poe opowiada o księciu Prospero, który wraz z zamożnymi towarzyszami zamyka się w klasztorze z obawy przed szalejącą w całym kraju zarazą nazywaną Czerwoną Śmiercią. Jej objawy są makabryczne, a dotknięta nią osoba umiera w konwulsjach w ciągu pół godziny, wydzielając krew z całego ciała. Prospero niewzruszony na losy zwykłych ludzi postanawia bezpiecznie przeczekać tę plagę w luksusowym zamku. Podczas jednego z wieczorów wydaje bal. Dochodzi podczas niego do tajemniczych zdarzeń.Opowiadanie ukazało się po raz pierwszy w 1842 roku i co typowe dla twórczości Poe jest zarówno mroczne, jak i zabawne.Nad scenariuszem pracuje Charlie Polinger . On również stanie za kamerą. Będzie to dla niego pełnometrażowy debiut.Zdjęcia mają się rozpocząć jeszcze w tym roku.Ostatnio Sydney Sweeney mogliśmy oglądać m.in. w widowisku Marvela " Madame Web ", a także horrorze " Niepokalana ". Aktorka pracuje aktualnie nad szeregiem nowych produkcji. Zobaczymy ją m.in. w horrorze "Day Drinker" w reżyserii Marca Webba , gdzie zagra u boku Johnny'ego Deppa , oraz jako legendarną bokserkę Christy Martin. Niezatytułowany jak dotąd film kręci David Michôd . Po Hollywood krążą również słuchy, że Sweeney pojawi się w nowej wersji " Uciekiniera ", a partnerować jej będzie (ponownie, po " Tylko nie ty ") Glen Powell