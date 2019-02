Szatan w "Good Omens ma głos Benedicta Cumberbatcha "

3 2 1



Mamy kilka dobrych wiadomości dla tych z Was, którzy nie mogą się doczekać serialu. Amazon Prime ogłosiło datę premiery - 31 maja.Ujawniono również, kto użyczy głosu Szatanowi, który pojawi się w serialu jako postać animowana. Zaszczyt ten przypadł Benedictowi Cumberbatchowi (Smaug z trylogii, Grinch z animacji, Shere Khan z filmu).A jeśli to Wam jeszcze nie wystarcza, to poniżej znajdziecie klip przedstawiający czołówkę serialu.Serial jest ekranizacją powieści Terry'ego Pratchetta Neila Gaimana będącą po części parodią, po części komediową wersją opowieści o Apokalipsie, a po części historią o dojrzewaniu. Intryga kręci się wokół dziecka, które miało być Antychrystem, ale zostało niechcący podmienione i wychowało się na łonie całkiem zwyczajnej rodziny. Tymczasem Sąd Ostateczny się zbliża...