Szok! Twórcy "Gry o tron" porzucają "Gwiezdne wojny"

W lutym 2018 roku jak grom z jasnego nieba spadła na fanówinformacja, że nową trylogię przygotują twórcy D.B. Weiss . Disney i LucasFilm musiało być pewne ich projektu, bo w maju tego roku ogłoszono, kiedy filmy trafią do kin (pierwszy w grudniu 2022 roku, kolejne w dwuletnich odstępach). Teraz jednak wytwórnie będą musiały zrewidować swoje plany. Benioff Weiss nie są już bowiem zzwiązani.- napisali w specjalnym oświadczeniu twórcy. –Przypomnijmy, że latem tego roku Benioff Weiss podpisali kontrakt o długoterminowej współpracy z platformą Netflix. Jego wartość wynosi niebagatelne 200 milionów dolarów. Jakie projekty stworzą w ramach tej umowy, tego na razie nie wiadomo.Tymczasem Kathleen Kennedy przynajmniej publicznie nie zamyka drogi powrotu Benioffa Weissa w przyszłości. Co to jednak oznacza dla planowanego nad 2022 roku pierwszego filmu z nowej trylogii, tego na razie nie wiadomo. Warto jednak pamiętać, że Rian Johnson również ma przygotować dla Disneya trylogię osadzoną w świecie. Być może teraz jego projekt nabierze rozpędu.