Czemu twórcy "Gry o tron" pożegnali się z "Gwiezdnymi wojnami"?

3 2 1



W poniedziałek David Benioff D.B. Weiss dołączyli do coraz większego grona twórców, którzy musieli pożegnać się z perspektywą tworzenia świata. Twórcy serialowejmieli przygotować nową, rozgrywającą się w przeszłości, trylogię: pierwsza część miała trafić do kin w 2022 roku. Poniedziałkowe ogłoszenie pogrzebało te plany. Teraz na jaw wychodzą szczegóły zakulisowych przetasowań.Podobno Kathleen Kennedy , szefowa Lucasfilm, nie była zadowolona z tego, że Benioff Weiss podpisali umowę z Netfliksem. Nie była bowiem przekonana, że duet będzie w stanie udźwignąć odpowiedzialność przygotowania trylogii filmów i równoczesnej opieki nad szeregiem projektów dla platformy streamingowej. Według niektórych źródeł ich kontrakt z Netfliksem wymagał, by byli obecni na planie projektów, które przygotowują dla platformy, co mogło kolidować z ich zobowiązaniami względem Lucasfilm i Disneya.Nie wiadomo, czy wpływ na decyzję Kennedy miała recepcja finałowego sezonu. Co ciekawe, Benioff Weiss wzięli ostatnio udział w panelu (na Austin Film Festival), podczas którego przyznali się, że pracując nad serialem, nie zawsze wiedzieli, co robią i w efekcie popełnili szereg błędów.Frustrację Kennedy spotęgowała na pewno burzliwa drogę nowych filmów z serii, zwłaszcza kolejne przetasowania na fotelach reżyserskich. Nie wiadomo też, jak interpretować fakt, że Kevin Feige , szef Marvel Studios, przygotowuje własny film ze świata. Raczej mało prawdopodobne jednak, by Feige był szykowany na następcę Kennedy , jako że zakres jego obowiązków w Marvelu ostatnio wzrósł (przejął on pieczę również nad serialami studia).Rzekomo już w sierpniu los dwójki scenarzystów był z grubsza przypieczętowany, ale oni sami dowiedzieli się o swoim zwolnieniu na kilka dni przed oficjalnym ogłoszeniem ich odejścia. Podobno jednak sami mieli wątpliwości związane z wejściem w świati konfrontacją z tym, co jedno ze źródeł nazywa "toksycznym fandomem".Sytuacja stanowi kolejny etap pojedynku między Disneyem a Netfliksem. Podobno Disney był jednym z pierwszych studiów, z którymi Benioff Weiss negocjowali producencki kontrakt. Ostatecznie podpisali umowę z Netfliksem, który już wkrótce - po uruchomieniu serwisu Disney+ - będzie dla Disneya bezpośrednią konkurencją.W najbliższej przyszłościjest na razie serial(premiera 12 listopada) i film(premiera 19 grudnia). W przygotowaniu są również seriale o Cassianie Andorze i Obi-Wanie Kenobim oraz film, nad którym czuwa Kevin Feige . Co dalej? Nie wiadomo. Rian Johnson , reżyser, podobno wciąż rozwija własną trylogię, ale los jego projektu pozostaje na razie tajemnicą.A jakie były dotychczasowe największe kontrowersje? Zobaczcie odcinek cyklu "7 wspaniałych":