Tęskniliście? Taneczny powrót M3GAN. Zobacz pierwszy teaser filmu "M3GAN 2.0"

Nadchodzi "M3GAN 2.0". Co wiemy o filmie?

Teaser filmu "M3GAN 2.0"

Twórcy nie chcą psuć zabawy, więc na razie ograniczają dostęp do informacji na temat fabuły. Jednak przy okazji publikacji teasera podali kilka nowych informacji.Przypomnijmy, żezadebiutowała pod koniec 2022 roku. Film stał się fenomenem na platformie TikTok. Jej użytkownicy udostępniali wideo, na którym powtarzali taniec tytułowej bohaterki.Bohaterką jedynki była Gemma, znakomita programistka w firmie produkującej zabawki. Jej nowym zadaniem jest opracowanie lalki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. I tak właśnie powstanie lalka-M3GAN. Realistyczna zabawka zostanie zaprogramowaną jako najwspanialsza towarzyszka dziecka i największy sojusznik rodzica. Gemma niespodziewanie musi zaopiekować się swoją osieroconą siostrzenicą. Postanawia skorzystać z pomocy prototypu M3GAN. Decyzja ta przyniesie niewyobrażalne konsekwencje.Akcjarozgrywać się będzie dwa lata po wydarzeniach z pierwszej części. Gemma jest teraz odnoszącą sukcesy autorką książek na temat AI, która prowadzi kampanię na rzecz zwiększonego nadzoru władz nad rozwojem sztucznej inteligencji. Tymczasem Cady staje się nastolatką buntującą się przeciwko nadmiernej kontroli ze strony Gemmy.Tymczasem skradziona technologia, która posłużyła do konstrukcji M3GAN, teraz została wykorzysta do stworzenia napędzanej sztuczną inteligencją broni o nazwie Amelia. Amelia bardzo szybko zdecyduje, że nie chce wykonywać cudzych rozkazów...