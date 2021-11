TOP 5: Jakie reportaże o kulturze i popkulturze obejrzeć w Arte.tv?

***

TOP najciekawszych reportaży o kulturze i popkulturze

W bogatej ofercie Arte.tv na widzów czekają dokumenty i reportaże z zakresu nauki, kultury, historii czy muzyki. Biblioteka zawiera także filmy fabularne oraz zapisy koncertów, jak również występów scenicznych. A wszystko to za darmo!Z okazji pięciolecia obecności Arte.tv w Polsce przejrzeliśmy dla Was najciekawsze propozycje warte obejrzenia. Tu znajdziecie TOP najciekawszych filmów pełnometrażowych , a tu TOP najciekawszych reportaży społecznych . Poniżej możecie sprawdzić listę filmów z zakresu kultury i popkultury. A wśród nich biografia Stanisława Lema w reżyserii Borysa Lankosza , niespotykany zapis życia w Paryżu końca XIX wieku czy opowieść o kobietach-szpiegach w czasie zimnej wojny.A to wciąż tylko wyrywek tego, co znajdziecie na Arte.tv W swoim dokumencie Borys Lankosz próbuje uchwycić fenomen jednego z najsłynniejszych i najwybitniejszych polskich pisarzy – Stanisława Lema , którego sława sięga najdalszych zakątków świata. Jego dzieła przetłumaczone zostały na 41 języków i sprzedały się w ponad 30 mln egzemplarzy. Życie osobiste Lema pozostaje jednak do tej pory zagadką. Jak udało mu się przetrwać Holokaust? Jaki był jego prawdziwy stosunek do komunizmu, skoro pisał utwory propagandowe i uczestniczył w nielegalnej działalności opozycyjnej jednocześnie? Jak udało mu się monitorować postęp międzynarodowej nauki i technologii z tak niezwykłą dokładnością, żyjąc na obrzeżach Krakowa, za Żelazną Kurtyną, pod represyjnym reżimem, który cenzurował wszystko, w tym prywatne listy? Dlaczego pisał dla "Tygodnika Powszechnego", jednocześnie otwarcie mówiąc o swoim ateizmie? Film złożony z archiwalnych kolaży, inscenizacji oraz unikalnych fragmentów wywiadów daje wgląd nie tylko w biografię twórcy, lecz także w burzliwą historię Europy Środkowo-Wschodniej, która go ukształtowała.Film można obejrzeć TUTAJ Niedawno odkryta kolekcja fotografii mieszkańców Paryża końca XIX wieku stała się dla autora tego zachwycającego dokumentu – Bernda Boehma – przyczynkiem do rozważań nad utrwalonym w kulturze obrazem Francji czasów belle époque. To okres kojarzący się z kabaretami: Moulin Rouge, Folies Bergere, pląsaniem tancerek, panami w melonikach palącymi w kawiarniach, eleganckimi bulwarami i uwodzicielskimi rozrywkami. Mając do dyspozycji niespotykane dotąd materiały, autor zastanawia się jednak, czy czasy między końcem XIX wieku a wybuchem I wojny światowej naprawdę były aż tak piękne.Film można obejrzeć TUTAJ Serial stworzony przez francuską reżyserkę Ovidie i aktorkę Sophie-Marie Larrouy na podstawie komiksu "Libres! Manifeste pour s'affranchir des diktats sexuels” to, jak czytamy w opisie "skandalicznie potrzebny serial o seksie" opowiadający z humorem i otwartością na najróżniejsze zagadnienia związane z seksualnością we współczesnych czasach. Wystarczy przejrzeć tytuły odcinków: "50 twarzy konserwatyzmu", "Męski syrop" czy "Forover young", by przekonać się, jak ważne i aktualne tematy porusza.Film można obejrzeć TUTAJ Serial animowany składający z 6 kilkuminutowych odcinków, które przybliżają historie odkryte w 2017 roku przez francuską dziennikarkę Chloé Aeberhardt. Autorce udało się dotrzeć do sześciu bohaterek misji wywiadowczych w czasie ziemnej wojny, które oddały swoje życie pracy dla KGB, Mossadu, CIA, Stasi czy DS.Film można obejrzeć TUTAJ Pamiętacie "Panią Bovary" Gustave’a Flauberta? Powieść przetłumaczona 900 razy na całym świecie od 150 lat ukazuje pasję i udrękę swojej bohaterki. Francuski pisarz po raz pierwszy przedstawił z męskiej perspektywy emocje i paradoksy kobiecości. Zapłacił za to procesem przed Sądem Karnym w Paryżu za obrazę moralności. Ten wciągający dokument w reżyserii Audrey Gordon śledzi historię skandalu, który złamał konserwatywny porządek i patriarchalną skromność ówczesnych czasów.Film można obejrzeć TUTAJ W ofercie darmowego serwisu VOD Arte.tv wśród wielu dokumentów i reportaży z całego świata znajdziecie także zapisy KONCERTÓW takich gwiazd muzyki, jak Sting Cigarettes After Sex , a także koncerty muzyki klasycznej pod batutami uznanych dyrygentów.