Newsy Filmy TYLKO U NAS: Bartłomiej Topa w zwiastunie polskiego slashera "Martwi przed świtem"
TYLKO U NAS: Bartłomiej Topa w zwiastunie polskiego slashera "Martwi przed świtem"

Jak spędzić tegoroczne Halloween? Na przykład z polskim slasherem "Martwi przed świtem". Zanim film trafi do kin, u nas sprawdzicie jego zwiastun.

Zwiastun filmu "Martwi przed świtem"




O filmie "Martwi przed świtem"



Tajemniczy pisarz zaprasza grupę młodych aktorów do pracy nad adaptacją swojego scenariusza. Jednak próby w odciętej od świata posiadłości szybko zamieniają się w koszmar – uczestnicy zaczynają ginąć jeden po drugim, a granica między fikcją a rzeczywistością staje się coraz bardziej nieuchwytna. Pozostaje tylko jedno pytanie: kto – lub co – stoi za morderstwami? 

W "Martwych przed świtem" występują Sylwia Boroń, Paulina Zwierz, Piotr Nerlewski i Adam Machalica. Towarzyszą im między innymi Łukasz Szczepanowski, Monika Frajczyk i Bartłomiej Topa, któremu przypadła rola seryjnego mordercy. 

Za reżyserię odpowiada Dawida Krępskiego, dla którego jest to pełnometrażowy debiut.

