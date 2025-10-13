TYLKO U NAS: Bartłomiej Topa w zwiastunie polskiego slashera "Martwi przed świtem"

Jak spędzić tegoroczne Halloween? Na przykład z polskim slasherem "Martwi przed świtem". Zanim film trafi do kin, u nas sprawdzicie jego zwiastun.
Zwiastun filmu "Martwi przed świtem"
O filmie "Martwi przed świtem"
Tajemniczy pisarz zaprasza grupę młodych aktorów do pracy nad adaptacją swojego scenariusza. Jednak próby w odciętej od świata posiadłości szybko zamieniają się w koszmar – uczestnicy zaczynają ginąć jeden po drugim, a granica między fikcją a rzeczywistością staje się coraz bardziej nieuchwytna. Pozostaje tylko jedno pytanie: kto – lub co – stoi za morderstwami?
W "Martwych przed świtem"
występują Sylwia Boroń
, Paulina Zwierz
, Piotr Nerlewski
i Adam Machalica
. Towarzyszą im między innymi Łukasz Szczepanowski
, Monika Frajczyk
i Bartłomiej Topa
, któremu przypadła rola seryjnego mordercy.
Za reżyserię odpowiada Dawida Krępskiego
, dla którego jest to pełnometrażowy debiut.