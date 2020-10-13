Newsy Seriale "Bridgertonowie" wracają! Netflix dzieli się teaserem i datą premiery nowego sezonu
Seriale

"Bridgertonowie" wracają! Netflix dzieli się teaserem i datą premiery nowego sezonu

Informacja nadesłana autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Bridgertonowie%22+wracaj%C4%85+Netflix+dzieli+si%C4%99+teaserem+i+dat%C4%85+premiery+nowego+sezonu-163360
&quot;Bridgertonowie&quot; wracają! Netflix dzieli się teaserem i datą premiery nowego sezonu
źródło: Materiały prasowe
Po ponad roku od premiery ostatniego odcinka trzeciego sezonu "Bridgertonów", Netflix przypomina o swojej XIX-wiecznej sadze. Przed chwilą gigant streamingowy podzielił się teaserem oraz datą premiery nadchodzącego sezonu. Wideo promocyjne możecie zobaczyć poniżej.

"Bridgertonowie" – teaser 4. sezonu





"Bridgertonowie" – co wiemy o 4. sezonie?



Czwarty rozdział z życia Bridgertonów zadebiutuje w dwóch częściach: 29 stycznia i 26 lutego 2025 roku. W centrum uwagi znajdzie się Benedict Bridgerton (Luke Thompson) – wolny duch, artysta i buntownik wobec konwenansów, który stroni od zobowiązań. Czy tajemnicza Srebrna Dama (Yerin Ha) zauważona na balu maskowym przykuje jego uwagę na dłużej? Czy bohaterowie sprostają wyzwaniom, czy też pogrążą się jeszcze bardziej w sieci tajemnic? Wkrótce się dowiemy, Lady Whistledown już ostrzy pióro...

VF0624_BRIDGERTON_SEASON 4 EXPLAINER.png


Jakiś czas temu informowaliśmy także, że fani "Bridgertonów" mogą spać spokojnie, bez strachu o ewentualne zakończenie serialu w najbliższym czasie. Niedawno Netflix podjął bowiem decyzję, by przedłużyć swój hitowy serial o sezony piąty oraz szósty. Znaczy to, że w XIX-wiecznej Anglii zatrzymamy się jeszcze przynajmniej na kilka lat.

Scenariusz czwartego sezonu powstał na podstawie "Propozycji dżentelmena" – trzeciej części cyklu autorstwa Julii Quinn

Powiązane artykuły Bridgertonowie

Zobacz wszystkie artykuły

Bridgertonowie  (2020)

 Bridgertonowie

Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów  (2023)

 Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów

Najnowsze Newsy

WFF 2025: Recenzujemy "Smashing Machine", "Po polowaniu" i "Dom dobry"

Filmy Wideo Multimedia

"Norymberga" w kinach od 28 listopada. Zobacz nowy zwiastun

2 komentarze
Filmy

Zawrotna kwota za 1 dzień pracy. Ile oferuje Neflix?

9 komentarzy
Filmy Box office

Box Office Świat: "Tron: Ares" nowym liderem

RECENZJA: "Kobieta z kabiny 10". Keira Knightley jak Herkules Poirot?

Seriale Gry

Nowa bijatyka w świecie "Awatara" zadebiutuje w 2026 roku

2 komentarze
Filmy Box office

Box Office USA: Fatalny start nowości

15 komentarzy