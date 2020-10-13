"Bridgertonowie" wracają! Netflix dzieli się teaserem i datą premiery nowego sezonu

Po ponad roku od premiery ostatniego odcinka trzeciego sezonu "Bridgertonów", Netflix przypomina o swojej XIX-wiecznej sadze. Przed chwilą gigant streamingowy podzielił się teaserem oraz datą premiery nadchodzącego sezonu. Wideo promocyjne możecie zobaczyć poniżej.
"Bridgertonowie" – teaser 4. sezonu
"Bridgertonowie" – co wiemy o 4. sezonie?
Czwarty rozdział z życia Bridgertonów zadebiutuje w dwóch częściach: 29 stycznia i 26 lutego 2025 roku. W centrum uwagi znajdzie się Benedict Bridgerton (Luke Thompson
) – wolny duch, artysta i buntownik wobec konwenansów, który stroni od zobowiązań. Czy tajemnicza Srebrna Dama (Yerin Ha
) zauważona na balu maskowym przykuje jego uwagę na dłużej? Czy bohaterowie sprostają wyzwaniom, czy też pogrążą się jeszcze bardziej w sieci tajemnic? Wkrótce się dowiemy, Lady Whistledown już ostrzy pióro...
Jakiś czas temu informowaliśmy także, że fani "Bridgertonów
" mogą spać spokojnie, bez strachu o ewentualne zakończenie serialu w najbliższym czasie. Niedawno Netflix podjął bowiem decyzję, by przedłużyć swój hitowy serial o sezony piąty oraz szósty. Znaczy to, że w XIX-wiecznej Anglii zatrzymamy się jeszcze przynajmniej na kilka lat.
Scenariusz czwartego sezonu powstał na podstawie "Propozycji dżentelmena" – trzeciej części cyklu autorstwa Julii Quinn
.