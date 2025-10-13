Newsy Filmy "The Adventures of Cliff Booth": DiCaprio wróci w sequelu "Pewnego razu... w Hollywood"?
źródło: Getty Images
Brad Pitt pracuje aktualnie na planie "The Adventures of Cliff Booth". Wciąż nie wiadomo jednak, czy w obsadzie znajdzie się Leonardo DiCaprio. Podobno Netflix zaczyna się już niecierpliwić. 

Czy Leonardo DiCaprio wróci jako Rick Dalton?


Jak podaje blog World of Reel, DiCaprio wciąż nie zgodził się na cameo w przygotowywanym dla Netfliksa przez Davida Finchera sequelu "Pewnego razu… w Hollywood". W "The Adventures of Cliff Booth" aktor miałby wrócić do roli Ricka Daltona. Streamingowy gigant oferuje mu trzy miliony dolarów – co wydaje się hojną ofertą, biorąc pod uwagę, że miałby spędzić na planie tylko jeden dzień.

Leonardo DiCaprio i Brad Pitt jako Rick Dalton i Cliff Booth w filmie "Pewnego razu... w Hollywood"
Fincher planuje zakończyć zdjęcia w grudniu, oczekuje się, że film trafi na ekrany w przyszłym roku. DiCaprio aktualnie nie pracuje. W styczniu ma stawić się na planie reżyserowanego przez Martina Scorsesego thrillera psychologicznego "What Happens at Night". Aktor od dekad konsekwentnie odmawia udziału w sequelach, spekuluje się jednak, że może się pojawić w "Gorączce 2" (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Według autora wpisu prawdopodobnie przyjmie ofertę Netfliksa, a wkrótce potem usłyszymy o cameo Margot Robbie, która powróci jako Sharon Tate.

Filmy z Leonardo DiCaprio w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmach z udziałem Leonardo DiCaprio: "Pewnego razu… w Hollywood", "Czasie krwawego księżyca" i "Jednej bitwie po drugiej":





Zobacz zwiastun "Jednej bitwy po drugiej"


Aktualnie filmografię Leonardo DiCaprio zamyka wyreżyserowany przez Paula Thomasa Andersona thriller "Jedna bitwa po drugiej", który aktualnie gości na ekranach kin. Przypominamy zwiastun: 


