Box Office Świat: "Tron: Ares" nowym liderem

Skorzystał na tym Disney i widowisko. Przy weekendowych wpływach w wysokości okołoprzed tygodniem film nie miałby szans na pierwsze miejsce. Teraz było to możliwe. Oczywiście obraz trafił do kin już w środę, więc na koniec tygodnia dało to 27 milionów dolarów. Jest to wynik dużo poniżej oczekiwań.Globalnienie sprzedał się najlepiej, ale lokalnie ma na swoim koncie parę sukcesów. Disnejowska produkcja zdominowała rynki w Ameryce Łacińskiej wszędzie tam zajmując pierwsze miejsca. Film był też numerem jeden m.in. w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Australii i Hongkongu. Pod względem wpływów najlepiej wypadł w: Meksyku (2,9 mln dolarów), Wielkiej Brytanii (2,4 mln), Francji (1,9 mln), Australii (1,5 mln) oraz Niemczech (1,4 mln).Z trzeciego na drugie miejsce awansowała. Obraz naprawdę potrafi zatrzymać widzów. W Korei Południowej frekwencja wzrosła o 6%, a w Argentynie aż o 20%. Przełożyło się to na solidny weekendowy wynik w wysokości. A to oznacza, że zagraniczne wpływy zbliżają się już do 100 milionów (83,5 mln dolarów), a globalne osiągnęły 138 milionów dolarów. Gdyby nie karkołomnie duży budżet, byłby to wynik absolutnie imponujący.Wypchnięty przed tygodniem przez chińskie nowości z pierwszej dziesiątkipowraca triumfalnie na podium zgarniając. Oczywiście większość tej kwoty pochodzi z Japonii (4,1 mln dolarów) i Korei Południowej (2,4 mln dolarów). W obu tych krajach anime było numerem jeden. Globalne wpływy filmu wynoszą już 59 milionów dolarów.Kolejny film, który trafia do pierwszej dziesiątki, dzięki szybkiemu upadkowi chińskich premier sprzed tygodnia, jest familijna produkcja. Weekendowe wpływy wyniosły tym razem, co wystarczyło do zajęcia czwartego miejsca w naszym zestawieniu. Zagraniczne zarobki filmu wynoszą na razie 19,5 mln dolarów, a wraz z Ameryką 46 milionów.Pierwszą piątkę kompletuje. Przed tygodniem jego wpływy nie wystarczyły do znalezienia się w Top10. Teraz, przy ogólnej słabości kinowego rynku, wynikwystarczył, by znaleźć się w czołówce zestawienia.Lider sprzed tygodnia – indyjskie widowisko– spadł na pozycję szóstą. Wciąż jednak film był w stanie zgarnąć, co łącznie przekłada się na 65,3 mln dolarów. Wraz z Ameryką daje to 69,4 mln dolarów.Naszą listę zamyka horrorz wynikiem. A to oznacza, że. Globalnie na koncie jest już ponad 473 mln dolarów.