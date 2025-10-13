Box Office Świat: "Tron: Ares" nowym liderem

W światowych kinach zrobiło się spokojnie. Choć lokalnie mogły być tłumy, to ogólnie zabrakło nowości, które zainteresowałyby naprawdę szeroką publiczność.
Skorzystał na tym Disney i widowisko "Tron: Ares"
. Przy weekendowych wpływach w wysokości około 20,5 mln dolarów
przed tygodniem film nie miałby szans na pierwsze miejsce. Teraz było to możliwe. Oczywiście obraz trafił do kin już w środę, więc na koniec tygodnia dało to 27 milionów dolarów. Jest to wynik dużo poniżej oczekiwań.
Globalnie "Tron: Ares"
nie sprzedał się najlepiej, ale lokalnie ma na swoim koncie parę sukcesów. Disnejowska produkcja zdominowała rynki w Ameryce Łacińskiej wszędzie tam zajmując pierwsze miejsca. Film był też numerem jeden m.in. w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Australii i Hongkongu. Pod względem wpływów najlepiej wypadł w: Meksyku (2,9 mln dolarów), Wielkiej Brytanii (2,4 mln), Francji (1,9 mln), Australii (1,5 mln) oraz Niemczech (1,4 mln).
Zwiastun filmu "Tron: Ares"
Z trzeciego na drugie miejsce awansowała "Jedna bitwa po drugiej"
. Obraz naprawdę potrafi zatrzymać widzów. W Korei Południowej frekwencja wzrosła o 6%, a w Argentynie aż o 20%. Przełożyło się to na solidny weekendowy wynik w wysokości 15 milionów dolarów
. A to oznacza, że zagraniczne wpływy zbliżają się już do 100 milionów (83,5 mln dolarów), a globalne osiągnęły 138 milionów dolarów. Gdyby nie karkołomnie duży budżet, byłby to wynik absolutnie imponujący.
Wypchnięty przed tygodniem przez chińskie nowości z pierwszej dziesiątki "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc"
powraca triumfalnie na podium zgarniając 9 milionów dolarów
. Oczywiście większość tej kwoty pochodzi z Japonii (4,1 mln dolarów) i Korei Południowej (2,4 mln dolarów). W obu tych krajach anime było numerem jeden. Globalne wpływy filmu wynoszą już 59 milionów dolarów.
Kolejny film, który trafia do pierwszej dziesiątki, dzięki szybkiemu upadkowi chińskich premier sprzed tygodnia, jest familijna produkcja "Koci domek Gabi: Film"
. Weekendowe wpływy wyniosły tym razem 7,2 mln dolarów
, co wystarczyło do zajęcia czwartego miejsca w naszym zestawieniu. Zagraniczne zarobki filmu wynoszą na razie 19,5 mln dolarów, a wraz z Ameryką 46 milionów.
Pierwszą piątkę kompletuje "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle"
. Przed tygodniem jego wpływy nie wystarczyły do znalezienia się w Top10. Teraz, przy ogólnej słabości kinowego rynku, wynik 6,4 mln dolarów
wystarczył, by znaleźć się w czołówce zestawienia.
Lider sprzed tygodnia – indyjskie widowisko "Kantara A Legend: Chapter 1"
– spadł na pozycję szóstą. Wciąż jednak film był w stanie zgarnąć 6,3 mln dolarów
, co łącznie przekłada się na 65,3 mln dolarów. Wraz z Ameryką daje to 69,4 mln dolarów.
Naszą listę zamyka horror "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie"
z wynikiem 5,8 mln dolarów
. A to oznacza, że zagraniczne wpływy przekroczyły właśnie granicę 300 milionów dolarów
. Globalnie na koncie jest już ponad 473 mln dolarów.
Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Ne Zha 2. W krainie potworów
|$2 170,4
|$2 197,7
|29.01
|Chiny
|2
|Lilo & Stitch
|$613,7
|$1 037,5
|21.05
|USA
|3
|Minecraft: Film
|$534,0
|$957,9
|2.04
|USA
|4
|Jurassic World: Odrodzenie
|$528,3
|$867,9
|2.07
|USA
|5
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
|$519,4
|$648,0
|18.07
|Japonia
|6
|Tang Ren Jie Tan an 1900
|$499,2
|$499,2
|29.01
|Chiny
|7
|F1: Film
|$439,3
|$628,8
|25.06
|USA
|8
|Nanjing Zhao Xiang Guan
|$419,1
|$419,1
|25.07
|Chiny
|9
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$401,4
|$598,8
|21.05
|USA
|10
|Jak wytresować smoka
|$372,8
|$635,8
|6.06
|USA