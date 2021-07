Taika Waititi zmienia zdanie. "Flash Gordon" nie będzie animacją

Dwa lata temu informowaliśmy o tym, że Taika Waititi nakręci dla Disneya animację o Flashu Gordonie. Plany te uległy jednak zmianie. Waititi wciąż zamierza wyreżyserować obraz. Nie będzie to jednak animacja a film aktorski.W ten sposób po raz koleiny Waititi zrezygnował ze spełnienia swojego marzenia i sprawdzenia się w filmie animowanym. " Flash Gordon " nie był jego pierwszą próbą na tym polu. Wcześniej przygotowywał "Bubbles", czyli animację o słynnym szympansie Michaela Jacksona . Zrezygnował z niego po premierze " Leaving Neverland " uznając, że w takich okolicznościach trudno byłoby nakręcić uroczą animację o piosenkarzu, na którym ciążą oskarżenia o pedofilię. Flash Gordon " to jeden z tych projektów, który Disney przejął dzięki zakupowi 20th Century Fox. Tamto studio przez całe dekady próbowało doprowadzić do realizacji widowiska. Jednymi z ostatnich, którzy zmagali się z tematem byli reżyser Julius Avery (" Operacja Overlord ") i producent Matthew Vaughn (" King's Man: Pierwsza misja ").Flash Gordon debiutował na kartach komiksów w latach 30. ubiegłego wieku. To przystojny gracz polo, który został porwany przez kosmitów z planety Mongo. Stał się tam wojownikiem wystawionym przeciwko bezwzględnemu tyranowi Mingowi.