Tiger Woods bohaterem filmu. Jego biografię wyprodukuje Barack Obama

Barack Obama łączy siły z producentem "Chłopców z ferajny"

Za kamerą stanie Reinaldo Marcus Green , reżyser filmu " King Richard: Zwycięska rodzina ", w którym Will Smith zagrał oscarową rolę ojca Venus i Sereny Williams. Stanowiska producentów piastują Michelle Barack Obama , a także Irwin Winkler (" Rocky ", " Chłopcy z ferajny ").Urodzony 30 grudnia 1975 roku Woods od najmłodszych lat wykazywał niezwykły talent do golfa. Jako zawodowiec zdominował tę dyscyplinę sportu, zdobywając 15 tytułów wielkoszlemowych, a także wygrywając ponad 80 turniejów PGA Tour. W 1997 roku Woods wygrał prestiżowy turniej Masters z największą przewagą w historii, stając się pierwszym czarnoskórym zawodnikiem, który zdobył tytuł w turnieju wielkoszlemowym. Jego kariera była pełna triumfów, ale także kontrowersji i problemów osobistych, w tym skandali obyczajowych oraz poważnych kontuzji. Mimo przeciwności wielokrotnie wracał do rywalizacji, a jego zwycięstwo w Masters w 2019 roku było uznane za jeden z największych sportowych powrotów w historii.