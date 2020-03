To już pewne: Christian Bale zagra przeciwnika Thora

Getty Images © Charley Gallay



W rozmowie z "Entertainment Tonight" Tessa Thompson potwierdziła to, czego fani domyślali się od dawna: Christian Bale zagra złoczyńcę w widowiskuInformacja o tym, że laureat Oscara dołączy do ekranowego uniwersum Marvela, pojawiła się na początku stycznia. Do tej pory nie było jednak wiadomo, jaka rola przypadnie mu. Teraz dzięki Thompson , która wciela się w Walkirę i miała już okazję przeczytać scenariusz filmu, rąbek tajemnicy został uchylony:Zdjęcia ruszają w sierpniu. W obsadzie znaleźli się również Chris Hemsworth Natalie Portman . Za kamerą stanie Taika Waititi , który wyreżyserował wcześniejPremierę zaplanowano na 5 listopada 2021 roku.