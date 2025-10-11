To koniec "Yellowjackets". Sezon 4 będzie ostatnim

Smutna wiadomość dla najwierniejszych fanów serialu "Yellowjackets". Twórcy produkcji za pomocą mediów społecznościowych poinformowali, że nadchodzący czwarty sezon będzie jednocześnie finałem opowieści. Jako że scenariusz sezonu jest dopiero opracowywany, serial otrzyma tym samym godne, pełnoprawne zakończenie.
"Yellowjackets" skończy się po czwartym sezonie
O planach zakończenia produkcji twórcy Ashley Lyle
i Bart Nickerson
poinformowali w piątek na platformie Instagram. W poście tym możemy przeczytać: Po trzech niesamowitych sezonach i głębokim namyśle z radością ogłaszamy, że doprowadzimy historię "Yellowjackets" do jej pokręconego finału w czwartym i zarazem ostatnim sezonie. Zawsze wiedzieliśmy, że nadejdzie moment, w którym historia sama da nam znać, że chce się zakończyć i wierzymy, że naszym zadaniem – i naszą odpowiedzialnością – jest jej wysłuchać. Opowiadanie tej emocjonalnej, szalonej i głęboko ludzkiej historii było dla nas doświadczeniem o ogromnym znaczeniu i prawdziwym zaszczytem. Jesteśmy niezwykle wdzięczni genialnej obsadzie, ekipie i scenarzystom, którzy podjęli tę odważną podróż, by ożywić ten świat. Przede wszystkim dziękujemy też fanom, którzy byli z nami przy każdym momencie, każdej tajemnicy i... każdym posiłku – bez was Rój nie istnieje! Nie możemy się doczekać, by podzielić się z wami ostatnim rozdziałem i mamy nadzieję, że uznacie go za... smakowity –
napisali, podpisując się inicjałami swoich imion.
Oryginalny post twórców zamieszczamy poniżej.
Jak informuje portal Deadline, scenariusz czwartego sezonu jest właśnie opracowywany. Rozpoczęcie zdjęć planowane jest na początek 2026 roku – pośpiech wynika z faktu, że premiera całego sezonu w serwisie SkyShowtime ma mieć miejsce jeszcze w tym samym roku, prawdopodobnie w jego trzecim lub czwartym kwartale.
O czym opowiada serial "Yellowjackets"?
Serial stworzony przez Ashley Lyle
i Barta Nickersona
opowiada o żeńskiej drużynie piłkarek, która rozbija się samolotem w ostępach Ontario. Licealistki muszą przetrwać w dziczy. Później akcja przenosi się o 25 lat. Wtedy dawne koleżanki stawiają czoła mrocznym wydarzeniom z przeszłości, która nadal wpływa na ich teraźniejszość. Produkcja jest drugą najdłużej emitowaną serią platformy SkyShowtime, ustępując jedynie miejsca "The Chi
" – serialowi, który niedawno przedłużono o kolejny, ósmy już sezon.
Młodsze bohaterki zagrali Sophie Nélisse
, Jasmin Savoy Brown
, Sophie Thatcher
, Samantha Hanratty
czy Courtney Eaton
.
W zeszłym roku serial został oskarżony o plagiat (PRZECZYTAJ O TYM TUTAJ
). Według pozywających, którzy złożyli swoje zażalenie w nowojorskim sądzie federalnym, "Yellowjackets
" ściągnęło wiele elementów z thrillera "Eden
" w reżyserii Shyama Madiraju
.
