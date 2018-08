To nie żart! Alec Baldwin nie zagra w "Jokerze"

3 2 1



Szybko przyszło, szybko poszło. Zaledwie kilka dni temu informowaliśmy o tym, że Alec Baldwin wystąpi w komiksowym widowisku. W środę aktor ogłosił jednak, że w filmie nie zagra.Oficjalnym powodem jego odejścia są inne zobowiązania, które nie pozwolą mu stawić się na planie wtedy, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez reżysera Todda Phillipsa . Biorąc pod uwagę fakt, że zdjęcia ruszają już 10 września, wydaje się mało prawdopodobne, by aktor kilka dni temu nie wiedział, kiedy mniej więcej będzie potrzebny.Na razie nie wiadomo, kto Baldwina zastąpi.Przypomnijmy, że aktor miał się wcielić w jedną z ważniejszych postaci drugiego planu, Thomasa Wayne'a, czyli ojca Bruce'a, przyszłego Batmana. Byłą pracownicą Wayne'a będzie bowiem matka głównego bohatera. To kobieta zgorzkniała, która nie jest zachwycona tym, jaki los przypadł jej w udziale, co nie pozostanie bez wpływu na jej syna.Premierazaplanowana jest na październik przyszłego roku.