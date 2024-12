To nie koniec Sonica! Paramount planuje 4 część

"Sonic 4" powstanie

Zwiastun filmu "Sonic 3: Szybki jak błyskawica"

Spekuluje się, że weekend otwarcia filmu " Sonic 3: Szybki jak błyskawica " powinien przynieść studiu około 60 milionów dolarów w samej Ameryce Północnej. Zdaje się, że dla Paramount jest to wystarczająco, by przedłużyć franczyzę ze słynnym niebieskim jeżem o kolejny rok. Decyzja motywowana jest też analizą trendów zarobkowych poprzednich części - "Sonic 2" wykręcił zwrotne 400 milionów w kasach kin, o prawie 100 milinów prześcigając otwarcie pierwszego filmu. Na ten moment za wcześnie oczywiście na jakiekolwiek obsadowe potwierdzenia dotyczące czwartego "Sonica", a także informacje dotyczące fabuły nadchodzącej części.Warto wspomnieć, że trzeci " Sonic " jest najdroższą z dotychczasowych odsłon serii, kosztując Paramount ponad 120 milionów dolarów. Szczęśliwa dla studia prognoza wyników box-officowych wynika z planowanego otwarcia w sezonie świątecznym. W Polsce " Sonic 3: Szybki jak błyskawica " trafi do kin 3 stycznia, w pierwszy noworoczny weekend.Reżyserem wszystkich dotychczasowych filmów jest Jeff Fowler i nic nie wróży, by miało się to zmienić w przypadku nadchodzącej kontynuacji. Na ten moment reżyser zajęty jest jednak premierą swojego najnowszego filmu. Przypomnijmy, że w trzeciej części " Sonica " złowrogi Doktor Robotnik powraca z zamiarem kontynuowania projektu swojego dziadka a następnie zniszczenia świata. Drużyna Sonica zmuszona jest po raz kolejny stanąć do walki. W obsadzie filmu pojawiły się głosy Bena Schwartza Idrisa Elby czy Keanu Reevesa oraz aktorskie występy Jima Carreya (w podwójnej roli) czy Tiky Sumpter