Epickie bitwy w pierwszych fragmentach "Gladiatora 2". Co pokazał Paramount w trakcie CinemaCon?

Impreza branżowa CinemaCon, czyli największe wydarzenie zbierające właścicieli kin z USA i całego świata, co roku dostarcza nowych informacji o nadchodzących premierach. Choć pokazy nie są dostępne dla publiki, opisy ekskluzywnych materiałów promocyjnych szybko trafiają do sieci. Podczas prezentacji Paramount zebrani na sali mogli obejrzeć nowe zwiastuny filmów, które już niedługo pojawią się na ekranach.Film, który pojawi się na ekranach już w czerwcu, został zaprezentowany wraz z rozszerzonym zwiastunem. Dodano więcej ujęć opustoszałego Nowego Jorku, w którym znajdą się bohaterowie. Będą musieli zmierzyć się z obcymi poruszającymi się równie zręcznie po ścianach wieżowców i tunelach metra.Widzowie mogli obejrzeć pierwszy zwiastun nowej animacji ze świata " Transformers ". Jej bohaterem jest młody Optimus Prime (jeszcze nim przyjął to imię, znany jako Orion Pax), który utrzymuje przyjacielską relację z Megatornem D-16. Na planecie Cybertron roboty nie mogą wychodzić na powierzchnię, ale drugi z bohaterów chce zbuntować się przeciw tym zakazom. Optiums w końcu zdecyduje się pomóc w misji, przez którą straci przyjaciela i zyska wroga.We fragmencie przedstawieni są nowi bohaterowie – roboty B-127 i Elita-1 – którzy wspólnie odkrywają, co kryje się na powierzchni planety. Wspólnie uciekają również przed tajemniczą siłą. Animacja nie przypomina żadnego z poprzednich filmów i seriali w serii. Design robotów nawiązuje do produkcji z lat 80., ale także do późniejszych animacji z XXI wieku.Film w reżyserii Johna Krasinskiego otrzymał swój ostateczny zwiastun, który zadebiutował już w sieci. Premierę zaplanowano na 15 maja.Zdjęcia do trzeciego filmu o niebieskim jeżu właśnie się zakończyły. Z tej okazji pokazano pierwszy fragment nadchodzącej produkcji. Na głównego przeciwnika Sonica wyrasta Shadow, który pokonuje ludzi doktora Robotnika, a także stanie naprzeciw Sonica, Tails i Knucklesa. Główny bohater wraz z adwersarzem z pierwszego filmu będą musieli połączyć siły, aby rozprawić się z potężnym antagonistą.Wyczekiwane widowisko Ridleya Scotta jest jeszcze we wczesnej fazie postprodukcji, ale. Akcja rozgrywa się 24 lata po wydarzeniach z pierwszego " Gladiatora ". Paul Mescal wciela się w Luciusa, arystokratę, który wyrzeka się swoich przywilejów i idąc za przykładem Maximusa, zamierza podjąć się walki na arenie. Denzel Washington zagra jego sponsora, który szkoli go i służy radą.Postać, którą zagra Pedro Pascal , to poważany dowódca wojskowy, który sam również wejdzie do walki. W materiale mierzy się w pojedynku z głównym bohaterem. Joseph Quinn wcieli się w jednego z dwóch cesarzy, którzy rządzą Rzymem. Najwięcej obiecują jednak krwawe sceny walki. W Koloseum z gladiatorami będą walczyły jedzące ludzi małpy i gigantyczne nosorożce. Plac zostanie też zalany wodą, a odbędzie się na nim bitwa okrętów.