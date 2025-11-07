Timothée Chalamet zdradza, czy zagrałby w serialu, i odpowiada swoim krytykom

Czy Timothée Chalamet byłby otwarty na występ w serialu telewizyjnym? Czy dotknęła go oscarowa przegrana? I co ma do powiedzenia ludziom, którzy zarzucają mu nadgorliwość? Oto, co powiedział w najnowszym wywiadzie.
Timothée Chalamet o telewizji, oscarowej przegranej i swoich krytykach
Jak wielu aktorów Timothée Chalamet
stawiał pierwsze zawodowe kroki właśnie na planach seriali telewizyjnych. Pojawił się m.in. w takich produkcjach jak "Prawo i porządek
", "Bananowy doktor
" czy "Homeland
". W nowym wywiadzie dla magazynu "Vogue" usłyszał pytanie, czy wziąłby pod uwagę występ w serialu telewizyjnym
. Jego odpowiedź była krótka i definitywna: Nie
.
Gwiazdor opowiedział też o swoim zawodzie związanym z faktem, że przegrał tegoroczny oscarowy wyścig. Chalameta
nominowano za "Kompletnie nieznanego
", ale statuetkę zdobył Adrien Brody
za "The Brutalist
". Kiedy nominowane jest pięć osób, a cztery wracają do domu przegrane, myślicie, że ta czwórka nie siedzi potem w restauracji, lamentując "Kurde, nie wygrałem"? Pracowałem z kilkoma hojnymi, pozbawionymi ego aktorami i może niektórzy z nich mówią wtedy "To było fajne". Ale wiem na pewno, że wielu z nich mówi "Cholera!"
, przyznał aktor. Chalamet
odniósł się też do krytyki swojej osoby: Ludzie mogą mówić, że za bardzo się staram, ale niech sobie mówią, co chcą. To ja tu robię rzeczy
Już w styczniu na ekranach polskich kin zobaczymy Chalameta
w filmie "Wielki Marty
".
"Wielki Marty" – zwiastun
Marty chce być gwiazdą. Nagnie więc wszystkie reguły, wejdzie w sojusze z ludźmi, od których powinien trzymać się z daleka, gotów będzie uwieść każdą kobietę, byleby tylko zrealizować swoje marzenie o wielkości. Reżyseruje Josh Safdie.