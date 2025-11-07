Newsy Seriale Wszyscy oglądają "Wiedźmina". 4 sezon numerem 1 w statystykach Netfliksa
Czwarty sezon "Wiedźmina", w którym tytułową rolę przejął Liam Hemsworth, jest już dostępny na Netfliksie. Choć zbiera mieszane recenzje, statystyki oglądalności mówią same za siebie: serial trafił na listę 10 najchętniej oglądanych produkcji platformy.

Liam Hemsworth jako Geralt z Rivii

"Wiedźmin": 4. sezon króluje na Netfliksie


Według danych portalu FlixPatrol, który monitoruje najpopularniejsze produkcje na VOD, "Wiedźmin" znajduje się na pierwszym miejscu najpopularniejszych produkcji Netfliksa (stan na 6 listopada). Tuż za nim znajduje się duński kryminał / thriller "Inwigilacja", a na trzecim miejscu ulokował się drugi sezon "Nikt tego nie chce". Tymczasem według danych Netfliksa, który na blogu Tudum przedstawia tygodniowe zestawienia oglądalności (aktualnie 27 października – 2 listopada), "Wiedźmin" plasuje się na drugim miejscu topki, za "Nikt tego nie chce".

O czym opowiada 4. sezon "Wiedźmina"? Zobacz zwiastun


Czwarty sezon "Wiedźmina" trafił na Netflix 30 października. Liamowi Hemsworthowi towarzyszą na ekranie m.in. Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri) i Joey Batey (Jaskier). Przypominamy zwiastun: 



Po wydarzeniach z trzeciego sezonu, które odmieniły losy Kontynentu, Geralt, Yennefer i Ciri zostają rozdzieleni przez szalejącą wojnę i niezliczonych wrogów. Gdy ich ścieżki się rozchodzą, a cele stają się coraz wyraźniejsze, natrafiają na nieoczekiwanych sojuszników, chętnych dołączenia do ich wypraw. Jeśli zdołają zaakceptować te nowo odnalezione rodziny, być może uda im się ponownie zjednoczyć już na zawsze...

