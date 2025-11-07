Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia – "Dom pełen dynamitu" bez konkurencji
VOD / Seriale / Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia – "Dom pełen dynamitu" bez konkurencji

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+27.10.-2.11.2025-163776
Netflix: Top 10 tygodnia – &quot;Dom pełen dynamitu&quot; bez konkurencji
"Dom pełen dynamitu" nie zwalnia tempa. Nowy film Kathryn Bigelow to jeden z hitów tygodnia, który nie dał szans konkurencji w swojej kategorii. Podobnie inna amerykańska produkcja, "Nikt tego nie chce", która powróciła na ekrany z drugim sezonem. Tu znalazł się jednak godny przeciwnik - duński serial "Inwigilacja". Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 27.10.-2.11.2025



10
plakat filmu Nikomu ani słowa

Nikomu ani słowa

Don't Say a Word
2001
1h 53m

Kryminał

Thriller

Australia

Kanada

Szwajcaria

USA

Kryminał

Thriller

Ceniony, nowojorski psychiatra Dr Nathan Conrad (Michael Douglas) odkrywa z przerażeniem, że jego córeczka została w nocy porwana z apartamentu. Brutalni kidnaperzy nie chcą pieniędzy, w zamian za uwolnienie dziecka żądają, aby Nathan skłonił osiemnastoletnią Elisabeth (Brittany Murphy), od dziesięciu lat pogrążoną w katatonii pacjentkę, by wyjawiła pewien sześciocyfrowy kod. Jeśli nie dostaną tego, czego chcą - zabiją córkę Nathana. Nathan zdaje sobie sprawę, że porywacze śledzą każdy jego ruch, może więc liczyć wyłącznie na siebie. Nie ma innego wyjścia, jak w pojedynkę stawić czoła największemu koszmarowi w całym swym dotychczasowym życiu.

9
plakat filmu Haftbefehl: Historia prawdziwa

Haftbefehl: Historia prawdziwa

Babo - Die Haftbefehl-Story
2025
1h 32m

Biograficzny

Muzyczny

Dokumentalny

Niemcy

Biograficzny

Muzyczny

Dokumentalny

Osobiste wywiady z artystą o pseudonimie Haftbefehl i jego bliskimi odsłaniają historię niemieckiej ikony rapu, która z brutalną szczerością rozlicza się ze swoim życiem.

8
plakat filmu Caramelo

Caramelo

2025
1h 41m

Dramat

Komedia

Brazylia

Dramat

Komedia

W tym wzruszającym komediodramacie obiecujący szef kuchni, który usłyszał szokującą diagnozę, odnajduje w życiu radość i nadzieję z pomocą cudownego i uroczego psiaka.

7
plakat filmu Kobieta z kabiny dziesiątej

Kobieta z kabiny dziesiątej

The Woman in Cabin 10
2025
1h 35m

Thriller

Psychologiczny

USA

Wielka Brytania

Thriller

Psychologiczny

Dziennikarka, odbywająca w ramach służbowego zlecenia rejs luksusowym jachtem, widzi późną nocą, jak ktoś zostaje wyrzucony za burtę. Jednak na pokładzie nie brakuje nikogo z załogi ani pasażerów. Mimo że nikt jej nie wierzy, nadal szuka odpowiedzi, narażając własne życie.

6
plakat filmu Idealna sąsiadka

Idealna sąsiadka

The Perfect Neighbor
2025
1h 38m

Dokumentalny

True crime

USA

Dokumentalny

True crime

Dokument o strachu, uprzedzeniach i prawie do obrony koniecznej, w którym nagrania z kamer policyjnych pokazują, jak wieloletni sąsiedzki spór przybrał koszmarny obrót.

5
plakat filmu Eliksir

Eliksir

Abadi Nan Jaya
2025
1h 57m

Horror

Indonezja

Horror

Eksperymentalny eliksir wywołuje epidemię nieumarłych. Skłócona rodzina musi się zjednoczyć i walczyć o przetrwanie, gdy jej wiosce grozi zagłada.

4
plakat filmu Ballada o drobnym karciarzu

Ballada o drobnym karciarzu

Ballad of a Small Player
2025
1h 42m

Dramat

Thriller

Psychologiczny

Niemcy

Wielka Brytania

Dramat

Thriller

Psychologiczny

W ociekających blichtrem kasynach Makau hazardzista, uciekający przed przeszłością i długami, popada w fascynację tajemniczą kobietą, poznaną przy karcianym stole.

3
plakat filmu Aileen: Królowa seryjnych zabójców

Aileen: Królowa seryjnych zabójców

Aileen: Queen of the Serial Killers
2025
1h 43m

True crime

Dokumentalny

USA

True crime

Dokumentalny

W latach 1989 - 1990 Aileen Wuornos zamordowała siedmiu mężczyzn na Florydzie. Ta seria morderstw ostatecznie zaprowadziła ją do celi śmierci. Jej egzekucja w 2002 roku oznaczała koniec tragicznego i skomplikowanego życia, na które należy spojrzeć z perspektywy współczesności. Film dokumentalny "Aileen: Królowa seryjnych zabójców", wyprodukowany przez BBC Studios Documentary Unit, NBC News Studios i reżyserkę Emily Turner, ponownie przedstawia historię Aileen, poprzez poruszające wywiady z osobami, które znały ją najlepiej. Dzięki niezwykłym materiałom archiwalnym byłej korespondentki programu Dateline, Michelle Gillen, oraz nigdy wcześniej nieemitowanym wywiadom z Aileen, przeprowadzanym w celi śmierci, dokument ten w końcu pozwala jej wypowiedzieć się w jej własnej historii. Poznajemy nowe spojrzenie na to, co i dlaczego się wydarzyło.

2
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Fantasy

Animacja

Musical

USA

Fantasy

Animacja

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

1
plakat filmu Dom pełen dynamitu

Dom pełen dynamitu

A House of Dynamite
2025
1h 55m

Thriller

Dramat

USA

Thriller

Dramat

Kiedy w kierunku Stanów Zjednoczonych zostaje wystrzelony pojedynczy, niezidentyfikowany pocisk, rozpoczyna się wyścig z czasem, by ustalić, kto stoi za atakiem i jak na niego odpowiedzieć.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 27.10.-2.11.2025



10
plakat filmu Potwory

Potwory

Monsters
2022
53m

Kryminał

Biograficzny

Dramat

USA

Kryminał

Biograficzny

Dramat

(Sezon 3) Seryjny zabójca. Hiena cmentarna. Psychopata. W latach 50. ubiegłego wieku na podupadającej farmie, skrytej pośród skutych mrozem pól Wisconsin, spokojny żywot wiódł przyjazny i nieśmiały odludek Eddie Gein. Jego dom skrywał jednak tajemnicę tak makabryczną, że więdły przy niej wszystkie wcześniejsze wyobrażenia o naturze amerykańskiego koszmaru. Izolacja, psychoza i bałwochwalcze uwielbienie dla matki dały początek perwersyjnym zbrodniom i nowemu gatunkowi potwora, który przez dekady prześladował Hollywood. Od "Psychozy", poprzez "Teksańską masakrę piłą mechaniczną", aż po "Milczenie owiec" - przerażająca spuścizna Geina stanowiła inspirację dla fikcyjnych zwyrodnialców zrodzonych na jego podobieństwo i zapoczątkowała popkulturową obsesję na punkcie kryminalnych dewiantów. Ed Gein nie tyle po prostu odcisnął piętno na jednym z gatunków filmowych, co stał się wręcz archetypem bohatera nowoczesnego horroru.

9
plakat filmu Dyplomatka

Dyplomatka

The Diplomat
2023 -
50m

Dramat

Polityczny

USA

Wielka Brytania

Dramat

Polityczny

(Sezon 3) W trzecim sezonie "Dyplomatki" ambasadorka Kate Wyler (Keri Russell) przeżywa wyjątkowy koszmar, ponieważ właśnie dostała to, o co prosiła. Oskarżyła wiceprezydentkę Grace Penn (Allison Janney) o zorganizowanie ataku terrorystycznego i przyznała, że chce przejąć jej stanowisko. Kłopot w tym, że prezydent nie żyje, za co odpowiadać może mąż Kate, Hal (Rufus Sewell), natomiast Grace Penn jest liderką wolnego świata. To jednak wcale nie przeszkadza Halowi, który chce za wszelką cenę zapewnić żonie posadę wiceprezydentki. Kate przychodzi więc wejść w buty, których nie chciała zakładać, mając przy tym swobodę, jakiej się nie spodziewała. Sprawy nie ułatwiają jej coraz bardziej skomplikowana przyjaźń z ministrem spraw zagranicznych Austinem Dennisonem (David Gyasi) oraz kłopotliwe relacje z pierwszym dżentelmenem Toddem Pennem (Bradley Whitford).

8
plakat filmu Potwór z Florencji

Potwór z Florencji

Il mostro
2025
59m

Kryminał

Thriller

Włochy

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Osiem podwójnych morderstw. Siedemnaście lat strachu. Zawsze ta sama broń. Beretta kaliber .22. Jedno z najdłuższych i najbardziej skomplikowanych śledztw w historii Włoch, które dotyczyło pierwszego i najbrutalniejszego seryjnego mordercy na Półwyspie Apenińskim - Potwora z Florencji. Serial jest oparty na prawdziwych wydarzeniach, bezpośrednich zeznaniach, dokumentach procesowych i ustaleniach dziennikarzy. Bez wyjątku przerażająco prawdziwych. W tej historii na przestrzeni czasu i w miarę wszczynania kolejnych postępowań mogło się pojawić wiele różnych potworów. Opowieść skupia się na nich - możliwych potworach - i jest snuta właśnie z ich perspektywy, ponieważ ostatecznie potworem może być każdy. 

7
plakat filmu Rekruci

Rekruci

Boots
2025 -
43m

Dramat

Komedia

USA

Dramat

Komedia

(Sezon 1) Dramat komediowy, który w niepokorny, nieco przewrotny sposób opowiada historię dorastania. Akcja rozgrywa się w trudnym, nieprzewidywalnym świecie Korpusu Piechoty Morskiej USA lat 90. - w czasach, gdy bycie gejem w wojsku wciąż było nielegalne. Serial śledzi losy zagubionego, ukrywającego swoją orientację Camerona Cope'a (Miles Heizer) oraz jego najlepszego przyjaciela Raya McAffeya (Liam Oh), syna bohaterskiego marine, którzy dołączają do zróżnicowanej grupy rekrutów. Razem z nią przemierzają dosłowne i metaforyczne pola minowe obozu szkoleniowego, zawiązując nieoczekiwane więzi i odkrywając swoje prawdziwe "ja" w środowisku, które ma doprowadzić ich do granic wytrzymałości. Pełen błyskotliwego humoru i serca serial to opowieść o przyjaźni, odporności i szukaniu swojego miejsca w świecie - nawet wtedy, gdy ten świat wydaje się zdeterminowany, by utrzymać cię w ryzach albo zostawić w tyle.

6
plakat filmu Selling Sunset

Selling Sunset

2019
34m

Reality-show

Lifestylowy

USA

Reality-show

Lifestylowy

(Sezon 9) Agenci The O Group wracają z nowym wybuchowym sezonem. Świeże twarze oznaczają nowe konflikty, a rosnące napięcia w życiu osobistym i zawodowym sprawiają, że niektórzy mogą nie podołać i stracić swoje miejsce w biurze. Każdy musi dostosować się do nowej rzeczywistości, stając w obliczu dynamicznych zmian na rynku Los Angeles.

5
plakat filmu Silni i sprawni: Azja

Silni i sprawni: Azja

Pijikeol: Asia
2025
1h 5m

Sportowy

Reality-show

Korea Południowa

Sportowy

Reality-show

(Sezon 1) Program "Silni i sprawni: Starcie stu" wraca w efektowniejszej odsłonie jako "Silni i sprawni: Azja". W tym sezonie rywalizować będą ze sobą nie tylko sportowcy, bo konkurs zyskuje wymiar narodowy. W poprzedniej wersji o tytuł najsprawniejszego i najsilniejszego walczyło 100 uczestników, ale tym razem poprzeczka zostaje podniesiona wyżej i każdy walczy nie tylko o własną chwałę, ale też o wynik swojego kraju. Jeśli jeden z członków drużyny zawiedzie, ucierpią wszyscy pozostali, co sprawia, ze każdy moment programu zmienia się w emocjonującą walkę o przetrwanie. Która reprezentacja zwycięży w tym starciu?

4
plakat filmu Władcy Rio

Władcy Rio

Os donos do jogo
2025 -
56m

Dramat

Kryminał

Brazylia

Dramat

Kryminał

(Sezon 1) Młody mężczyzna pragnie wspiąć się po szczeblach kariery w przestępczym półświatku Rio - nieświadomy niebezpiecznej, pełnej zdrady, pożądania i krwi gry, która go czeka.

3
plakat filmu Wiedźmin

Wiedźmin

The Witcher
2019 -
57m

Fantasy

Przygodowy

Polska

USA

Fantasy

Przygodowy

(Sezon 4) Po wydarzeniach z trzeciego sezonu, które odmieniły losy Kontynentu, Geralt, Yennefer i Ciri zostają rozdzieleni przez szalejącą wojnę i niezliczonych wrogów. Gdy ich ścieżki się rozchodzą, a cele stają się coraz wyraźniejsze, natrafiają na nieoczekiwanych sojuszników, chętnych dołączenia do ich wypraw. Jeśli zdołają zaakceptować te nowo odnalezione rodziny, być może uda im się ponownie zjednoczyć już na zawsze...

2
plakat filmu Nikt tego nie chce

Nikt tego nie chce

Nobody Wants This
2024 -
27m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

(Sezon 2) Agnostyczna autorka podcastów o seksie i niekonwencjonalny rabin świeżo po rozstaniu spotykają się na imprezie, z której wychodzą już razem. Ta nietypowa para - Joanne (Kristen Bell) i Noah (Adam Brody) - od razu wie, że między nimi zaiskrzyło. Jednak ze względu na ich bardzo różne style życia na drodze do miłości stają im wszystkie współczesne przeszkody, a także ich - czasem mające dobre intencje, a czasem zapędy do sabotażu - rodziny, w tym jej siostra Morgan (Justine Lupe) i jego brat Sasha (Timothy Simons).

1
plakat filmu Inwigilacja

Inwigilacja

Legenden
2025 -
47m

Thriller

Kryminał

Dania

Thriller

Kryminał

(Sezon 1) Serial o nowej agentce wywiadu, Tei, która pod przykrywką infiltruje brutalną organizację przestępczą, od dłuższego czasu wymykającą się wymiarowi sprawiedliwości. Przyjmuje zupełnie nową tożsamość i otrzymuje zadanie zaprzyjaźnienia się z Ashley, dziewczyną szefa kryminalistów, żeby zdobyć kluczowe informacje. Kiedy jednak Tea zbliża się do swojego celu, zdaje sobie sprawę, jak posępne jest życie uwikłanej w przestępczą pajęczynę dziewczyny, która nie może o sobie decydować. Agentka nabiera wtedy dużych wątpliwości, komu tak naprawdę powinna pomóc.


Zwiastun serialu "Nikt tego nie chce"


Powiązane artykuły Dom pełen dynamitu

Zobacz wszystkie artykuły

Inwigilacja  (2025)

 Inwigilacja

Dom pełen dynamitu  (2025)

 Dom pełen dynamitu

Najnowsze Newsy

Filmy

Amanda Seyfried jako Chrystus? Oto pierwszy zwiastun

VOD Seriale Multimedia

"Stranger Things: Opowieści z '85": Zapowiedź nowego serialu

5 komentarzy
Filmy

Apple pozazdrościł Norwegom. Mark Wahlberg nowym łowcą głów

1 komentarz
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – ten film pokonał "Drugą Furiozę"

Festiwale i nagrody Filmy

16. TAURON AFF: Rusza sekcja "Freaks and Geeks"

1 komentarz
Filmy

Chalamet zdradza, czy zagra w serialu, i odpowiada swoim krytykom

2 komentarze
VOD Seriale

Netflix ma hit? Wszyscy oglądają "Wiedźmina"

22 komentarze