Netflix: Top 10 tygodnia – "Dom pełen dynamitu" bez konkurencji

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 27.10.-2.11.2025

9 Haftbefehl: Historia prawdziwa Babo - Die Haftbefehl-Story 2025 1h 32m Biograficzny Muzyczny Dokumentalny Niemcy Biograficzny Muzyczny Dokumentalny Haftbefehl Osobiste wywiady z artystą o pseudonimie Haftbefehl i jego bliskimi odsłaniają historię niemieckiej ikony rapu, która z brutalną szczerością rozlicza się ze swoim życiem.

6 Idealna sąsiadka The Perfect Neighbor 2025 1h 38m Dokumentalny True crime Geeta Gandbhir USA Dokumentalny True crime Dokument o strachu, uprzedzeniach i prawie do obrony koniecznej, w którym nagrania z kamer policyjnych pokazują, jak wieloletni sąsiedzki spór przybrał koszmarny obrót.

3 Aileen: Królowa seryjnych zabójców Aileen: Queen of the Serial Killers 2025 1h 43m True crime Dokumentalny Emily Turner USA True crime Dokumentalny W latach 1989 - 1990 Aileen Wuornos zamordowała siedmiu mężczyzn na Florydzie. Ta seria morderstw ostatecznie zaprowadziła ją do celi śmierci. Jej egzekucja w 2002 roku oznaczała koniec tragicznego i skomplikowanego życia, na które należy spojrzeć z perspektywy współczesności. Film dokumentalny "Aileen: Królowa seryjnych zabójców", wyprodukowany przez BBC Studios Documentary Unit, NBC News Studios i reżyserkę Emily Turner, ponownie przedstawia historię Aileen, poprzez poruszające wywiady z osobami, które znały ją najlepiej. Dzięki niezwykłym materiałom archiwalnym byłej korespondentki programu Dateline, Michelle Gillen, oraz nigdy wcześniej nieemitowanym wywiadom z Aileen, przeprowadzanym w celi śmierci, dokument ten w końcu pozwala jej wypowiedzieć się w jej własnej historii. Poznajemy nowe spojrzenie na to, co i dlaczego się wydarzyło.

2 K-popowe łowczynie demonów KPop Demon Hunters 2025 1h 39m Fantasy Animacja Musical Chris Appelhans USA Fantasy Animacja Musical Arden Cho May Hong Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 27.10.-2.11.2025

8 Potwór z Florencji Il mostro 2025 59m Kryminał Thriller Stefano Sollima Włochy Kryminał Thriller Marco Bullitta Valentino Mannias (Miniserial) Osiem podwójnych morderstw. Siedemnaście lat strachu. Zawsze ta sama broń. Beretta kaliber .22. Jedno z najdłuższych i najbardziej skomplikowanych śledztw w historii Włoch, które dotyczyło pierwszego i najbrutalniejszego seryjnego mordercy na Półwyspie Apenińskim - Potwora z Florencji. Serial jest oparty na prawdziwych wydarzeniach, bezpośrednich zeznaniach, dokumentach procesowych i ustaleniach dziennikarzy. Bez wyjątku przerażająco prawdziwych. W tej historii na przestrzeni czasu i w miarę wszczynania kolejnych postępowań mogło się pojawić wiele różnych potworów. Opowieść skupia się na nich - możliwych potworach - i jest snuta właśnie z ich perspektywy, ponieważ ostatecznie potworem może być każdy.

6 Selling Sunset 2019 34m Reality-show Lifestylowy USA Reality-show Lifestylowy Mary Fitzgerald Christine Quinn (Sezon 9) Agenci The O Group wracają z nowym wybuchowym sezonem. Świeże twarze oznaczają nowe konflikty, a rosnące napięcia w życiu osobistym i zawodowym sprawiają, że niektórzy mogą nie podołać i stracić swoje miejsce w biurze. Każdy musi dostosować się do nowej rzeczywistości, stając w obliczu dynamicznych zmian na rynku Los Angeles.

5 Silni i sprawni: Azja Pijikeol: Asia 2025 1h 5m Sportowy Reality-show Korea Południowa Sportowy Reality-show (Sezon 1) Program " Silni i sprawni: Starcie stu " wraca w efektowniejszej odsłonie jako "Silni i sprawni: Azja". W tym sezonie rywalizować będą ze sobą nie tylko sportowcy, bo konkurs zyskuje wymiar narodowy. W poprzedniej wersji o tytuł najsprawniejszego i najsilniejszego walczyło 100 uczestników, ale tym razem poprzeczka zostaje podniesiona wyżej i każdy walczy nie tylko o własną chwałę, ale też o wynik swojego kraju. Jeśli jeden z członków drużyny zawiedzie, ucierpią wszyscy pozostali, co sprawia, ze każdy moment programu zmienia się w emocjonującą walkę o przetrwanie. Która reprezentacja zwycięży w tym starciu?

4 Władcy Rio Os donos do jogo 2025 - 56m Dramat Kryminał Heitor Dhalia Brazylia Dramat Kryminał André Lamoglia Xamã (Sezon 1) Młody mężczyzna pragnie wspiąć się po szczeblach kariery w przestępczym półświatku Rio - nieświadomy niebezpiecznej, pełnej zdrady, pożądania i krwi gry, która go czeka.

3 Wiedźmin The Witcher 2019 - 57m Fantasy Przygodowy Alik Sakharov Charlotte Brändström Polska USA Fantasy Przygodowy Liam Hemsworth Henry Cavill (Sezon 4) Po wydarzeniach z trzeciego sezonu, które odmieniły losy Kontynentu, Geralt, Yennefer i Ciri zostają rozdzieleni przez szalejącą wojnę i niezliczonych wrogów. Gdy ich ścieżki się rozchodzą, a cele stają się coraz wyraźniejsze, natrafiają na nieoczekiwanych sojuszników, chętnych dołączenia do ich wypraw. Jeśli zdołają zaakceptować te nowo odnalezione rodziny, być może uda im się ponownie zjednoczyć już na zawsze...

1 Inwigilacja Legenden 2025 - 47m Thriller Kryminał Kasper Barfoed Samanou Acheche Sahlstrøm Dania Thriller Kryminał Clara Dessau Maria Cordsen (Sezon 1) Serial o nowej agentce wywiadu, Tei, która pod przykrywką infiltruje brutalną organizację przestępczą, od dłuższego czasu wymykającą się wymiarowi sprawiedliwości. Przyjmuje zupełnie nową tożsamość i otrzymuje zadanie zaprzyjaźnienia się z Ashley, dziewczyną szefa kryminalistów, żeby zdobyć kluczowe informacje. Kiedy jednak Tea zbliża się do swojego celu, zdaje sobie sprawę, jak posępne jest życie uwikłanej w przestępczą pajęczynę dziewczyny, która nie może o sobie decydować. Agentka nabiera wtedy dużych wątpliwości, komu tak naprawdę powinna pomóc.

