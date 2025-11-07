Twórca "Jurassic World: Odrodzenia" za kamerą kolejnej części cyklu?

"Jurassic World: Odrodzenie" udowodniło, że widzowie wciąż chętnie oglądają filmy z serii o dinozaurach i zarobiło 870 mln dolarów w światowym box office. Wygląda na to, że zachęcone tym faktem studio Universal zamierza kontynuować cykl.
Kto wyreżyseruje kolejne "Jurassic World"?
InSneider informuje, że Gareth Edwards
- który stał za kamerą przy okazji "Odrodzenia
" - prowadzi negocjacje dotyczące powrotu na stanowisko reżysera. Według doniesień, nowa część ma skupić się na bohaterach znanych nam już z tegorocznej odsłony, na czele z Zoe Bennett graną przez Scarlett Johansson
. Aktorce towarzyszyli m.in. Mahershala Ali
i świeżo upieczony najseksowniejszy mężczyzna świata według magazynu People - Jonathan Bailey
. Oni także mieliby powrócić do serii.
Akcja "Jurassic World: Odrodzenia
" rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z "Jurassic World: Dominion
". Historia opowiada o tym, jak ekspedycja wyrusza w odizolowane rejony równikowe, by pobrać DNA trzech gigantycznych prehistorycznych stworzeń. Ich celem jest przełomowe odkrycie z zakresu medycyny, które może zmienić świat. W naszej recenzji
pisaliśmy: Reżyser Gareth Edwards i scenarzysta David Koepp nie silą się na tworzenie Wielkiego Kina. Ich blockbuster nie ściga się o palmę pierwszeństwa w widowiskowości, nie zaskakuje technicznymi nowinkami. Cel jest prosty: rozrywka. I trzeba przyznać, że "Jurassic World: Odrodzenie" realizuje go lepiej niż wszystkie trzy wcześniejsze obrazy spod tego samego znaku.
Na ten moment nie wiadomo, kto miałby napisać scenariusz nowej części, ale niewykluczone, że zrobi to David Koepp, który odpowiedzialny także za tekst do "Odrodzenia
".
Zwiastun filmu "Jurassic World: Odrodzenie"