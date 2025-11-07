16. TAURON American Film Festival: Rusza sekcja "Freaks and Geeks"

16. edycja festiwalu American Film Festival rozpoczęła się wczoraj, a już dzisiaj rusza sekcja "Freaks and Geeks" – tworzony pod patronatem Filmwebu przegląd amerykańskiej komedii początku wieku. W jej ramach chcieliśmy powrócić do najważniejszych dzieł gatunku, uwypuklić tożsamy dla nich wszystkich temat dojrzewania i zastanowić się nad ich niesłabnącym, kulturowym znaczeniem. Na tegorocznej edycji festiwalu pokażemy filmy: "Napoleon Wybuchowiec", "Supersamiec", "Nakręć ze mną porno", "Jaja w tropikach" oraz "To już jest koniec". Pięć wyjątkowych, różnych od siebie współczesnych arcydzieł humoru będzie można oglądać we Wrocławiu od 6 do 11 listopada. Kuratorami cyklu są Maciej Satora, Jan Lubaczewski i Łukasz Muszyński. Przeczytajcie tekst kuratorski sekcji festiwalowej, który przygotował Maciej Satora.
Filmweb na 16. AFF: Przegląd amerykańskiej komedii
Za każdym razem, gdy myślę o zrywie w filmowej komedii, jaki dało się odczuć w amerykańskich kinach na początku lat 2000, mam przed oczami sylwetki trzech chłopaków. Taki obraz utrwalił mi pewnie Greg Mottola ze swoim "Supersamcem
", choć z perspektywy czasu trójka wydaje się liczbą doskonałą dla całego podgatunku: daje bohaterom poczucie zarówno bycia częścią pewnej grupy, jak i pozwala testować siłę zażyłości poszczególnych relacji. Przez to po prostu musiało być ich trzech: dwóch zapoznało jednego, przejrzeli się w sobie, a potem zrobili sobie z tego jaja. Mieli wszystko, czego było trzeba: naturalny talent do żartów i świadomość, że tylko komedia może przepracować ich współczesne problemy. Wyrywkową znajomość popkultury i zmęczenie brakiem ekranowej reprezentacji. Miękkie serca i bolesne frustracje, tworzące wspólnie zaskakująco bogaty duet. Choć dziś często próbuje się ich włączyć w obręb Frat Pack
– paczki największych komediowych gwiazd przełomu lat 90. i 2000 – w tamtym czasie to właśnie radykalny brak przynależności do grupy budował ich podmiotowość. Tę linię podziału poprowadzono precyzyjnie między słowami cool
i nerd
. Jedni dostali wielkie budżety i globalną sławę, drudzy chwałę wąskich subkultur i zniesmaczone spojrzenie mainstreamu. Nie żeby kiedykolwiek chcieli do niego należeć – wiedzieli przecież, że dopiero pragnienie dostosowania uczyniłoby z nich prawdziwych przegrywów. Paradoksalnie, to afirmacja własnych neuroz oraz dziwactw stała się podstawą powszechnej akceptacji i popularności (...).
Pięć tytułów prezentowanych w sekcji "Freaks and Geeks" tylko w tym sensie pełni funkcję eksponatów muzealnych, że akumuluje w sobie coś ewidentnie ważnego dla widzów na całym świecie w konkretnym dziejowym momencie. Tych widzów, którzy tłumnie obśmiewali własne zmartwienia, fobie i frustracje z początku wieku i czynili z ich ekranowych portretów ważną część swojej osobowości. Kontrowersyjne, pojechane, dziwaczne i bezkompromisowe, filmy te pozostają świadectwem ważnej tendencji w amerykańskiej komedii, którą tak niewielu chciało głębiej przeanalizować, rozpoznać. Wierzę, że ponowne wyświetlenie tych łabędzich utworów amerykańskiego kinowego dowcipu przed widownią American Film Festival zachęci do zastanowienia się nad ich wartością raz jeszcze. Cały tekst o sekcji "Freaks and Geeks" znajdziecie TUTAJ.
"Supersamiec" – zwiastun