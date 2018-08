Trzecia część i prequel "Kingsman" powstaną równolegle

Zdjęcia do trzeciej części cykluruszą już w styczniu 2019. I co najciekawsze, film będzie powstawać równolegle z prequelem serii -, a nie jak pierwotnie planowano - jeden po drugim.Pierwszy film miałby być kontynuacją(2014) i(2017), a zarazem podsumowaniem przygód Eggsy'ego ( Taron Egerton ) i Harry'ego Harta ( Colin Firth ). Drugi to prequel przedstawiający działania tytułowej szpiegowskiej organizacji na początku XX wieku. Do tego w planach jest również, czyli opowieść o amerykańskich kuzynach Kingsmanów granych przez Channinga Tatuma Vaughn zdradził, że w finale trylogii pojawi się sporo nowych postaci, min. Conrad, impulsywny i czarujący syn brytyjskiego księcia oraz tajemnicza postać, którą ma zagrać nieco starszy i uznany aktor. Ponoć do tej roli typowany jest Ralph Fiennes . Niestety, w wywiadzie twórca nie wspomniał nic o telewizyjnym cyklu, który również został już zapowiedziany.Cóż, wygląda na to, że reżyser ma pełne ręce roboty. Trzymamy kciuki. Lubicie przygody Harry'ego, Eggsy'ego oraz ich amerykańskich przyjaciół?