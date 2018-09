"Kingsman 3" ma już datę premiery

8 listopada 2019 roku do kin trafi trzecia, na razie niezatytułowana odsłona cykluFilm wyreżyseruje twórca dwóch poprzednich części Matthew Vaughn . Napisał on również scenariusz do spółki ze swoją stałą współpracowniczką Jane Goldman Bohaterami cyklu są Harry "Galahad" Hart ( Colin Firth ) i Gary "Eggsy" Unwin ( Taron Egerton ) - para zaprzyjaźnionych szpiegów pracujących dla tytułowej agencji wywiadowczej. Ich przygody zarobiły do tej pory na całym świecie ponad 800 milionów dolarów.W ubiegłym miesiącu Vaughn zdradził, że w finale trylogii pojawi się sporo nowych postaci, m.in. Conrad, impulsywny i czarujący syn brytyjskiego księcia oraz tajemnicza postać, którą ma zagrać nieco starszy i uznany aktor. Ponoć do tej roli typowany jest Ralph Fiennes Przypomnijmy, że reżyser ma również w planach prequel, spin-off oraz serial telewizyjny rozgrywający się świecie Kingsmanów.