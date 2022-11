Twórca i gwiazda serialu "Hannibal" łączą siły! Mads Mikkelsen gwiazdą "Dust Bunny"

Co wiemy o "Dust Bunny"?

Ta wiadomość jednocześnie ucieszy i zasmuci fanów serialu " Hannibal ". Jego twórca Bryan Fuller i gwiazda Mads Mikkelsen znów będą wspólnie pracować. Nie jest to jednak nowy sezon serialu, ale horror "Dust Bunny". Projekt właśnie pojawił się na targach American Film Market.Film planowany jest jako familijny horror. Jego bohaterką jest dziewczynka, którą prześladuje potwór spod łóżka. Rezolutna ośmiolatka przekonuje intrygującego mężczyznę mieszkającego obok, by pomógł jej zabić potwora. Bryan Fuller będzie reżyserem, scenarzystą i jednym z producentów filmu. Zdjęcia do "Dust Bunny" powinny ruszyć w styczniu 2023 roku. Hannibal " to serialowa wersja opowieści o znanym z " Milczenia owiec Hannibalu Lecterze . Ukazuje początek historii błyskotliwego psychiatry Lectera , pod opiekę którego trafia zdolny agent FBI Will Graham. Lecter pomaga Grahamowi dojść do siebie po załamaniu nerwowym i jednocześnie staje się doradcą w śledztwie w sprawie serii morderstw. Między Lecterem a wyspecjalizowanym w tropieniu psychopatów Grahamem rozwija się mistrzowska gra dobra ze złem, których granice stopniowo się zacierają.Serial prezentowany był na antenie stacji NBC, która skasowała go w 2015 po emisji trzech sezonów. Bryan Fuller od samego początku deklarował, że chce, by seria była kontynuowana. Prowadził w tej sprawie rozmowy z Amazonem, który też bardzo chciał realizacji czwartego sezonu. Studio pragnęło jednak, by powstał on jak najszybciej, na co Fuller nie był gotowy. Projekt więc upadł.Twórca " Hannibala " próbował negocjować z platformą Netflix. Jej szefowie chętnie przygarnęliby serial i dali Fullerowi czas na przygotowanie czwartego sezonu. Na przeszkodzie stanął jednak Amazon, który miał wyłączne prawa streamingowe i zablokował umowę.Od tamtej pory Fuller nieustannie jest pytani o szanse powrotu serialu. Za każdym razem pozostawia otwartą furtkę. Od kasacji minęło jednak już siedem lat, a my wciąż nie mamy żadnych konkretnych informacji na ten temat.