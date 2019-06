Twórcy "Avengers: Koniec gry" szykują serial "Magic The Gathering"

) szykują dla Netfliksa serial animowany. Punktem wyjścia dla niego będzie jedna najsłynniejszych karcianek świataBracia Russo wyprodukują serial i będą nadzorować proces konstrukcji ram fabularnych. Będą też blisko współpracować z firmą Hasbro, do której należy Wizards of the Coast, wydawca gry. Głównymi scenarzystami zostali Henry Gilroy ) i Jose Molina ). Producentem wykonawczym i głównym reżyserem został zaś Yoriaki Mochizuki, który pracował przy animacjachto pierwszy wielki przebój wśród kolekcjonerskich gier karcianych. Powstała w 1993 roku i polega na walce pomiędzy użytkownikami (standardowo dwoma, ale istnieją też wersje dla większej liczby jednoczesnych uczestników), którzy przy użyciu kart z postaciami, zdarzeniami czy przedmiotami mają za zadanie pokonać rywala. Całość osadzona została w świecie fantasy pełnym magii. Jego historia została przybliżona w licznych książkach i komiksach.Nie jest to pierwsze podejście Hollywood do karcianki. Pięć lat temu pisaliśmy o tym, że Simon Kinberg planował na jej podstawie kinowe uniwersum, która miało powstać dla 20th Century Fox.