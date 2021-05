Twórcy "Westworld" wyprodukują antologię krwawych zbrodni

Studio należące do Jonathana Nolana Lisy Joy , twórców serialu " Westworld ", połączyło siły z Craigiem MacNeillem Clayem Chapmanem , duetem stojącym za thrillerem " The Boy ", w realizacji horrorowej antologii dla platformy Amazon. Projekt nosi tytuł "Unknown"."Unknown" określane jest jako antologia w gatunku horroru psychologicznego łącząca amerykański folklor z legendarnymi krwawymi zbrodniami. Pierwszy sezon ma opowiedzieć historię skłóconych barta i siostry, którzy wracają do rodzinnego Teksasu, gdzie ponownie spotykają ducha zamieszkującego ten region od czasu ich dzieciństwa.Serial wyprodukują wspólnie studio Kilter Films i Amazon Studio.