Gyllenhaal, Villeneuve i twórcy "Westworld" szykują serial

Powraca pomysł realizacji "The Son". Tym razem jednak nie będzie to film fabularny, a serial limitowany dla platformy HBO Max. Z projektem nadal związany jest Jake Gyllenhaal Denis Villeneuve , którzy wcześniej pracowali ze sobą przy okazji filmów " Labirynt " i " Wróg ". W pracach nad serialem wspomogą ich producenci " Westworld "The Son" jest ekranizacją bestsellerowej powieści Jo Nesbø wydanej w Polsce jako "Syn". Sonny odsiaduje wyrok w więzieniu w Oslo. Jest znany z cierpliwego wysłuchiwania zwierzeń współwięźniów. Chodzą pogłoski, że na ich podstawie przyznaje się do zbrodni popełnionych przez innych. Jest zdruzgotany, gdy jego ojciec, zasłużony policjant, zostaje oskarżony o korupcję i popełnia samobójstwo. Ale czy na pewno mężczyzna zginął z własnej ręki? Sonny będzie dążył do ujawnienia prawdy za wszelką cenę. Jake Gyllenhaal będzie gwiazdą serialu, a Denis Villeneuve reżyserem. Obaj panowie będą też pełnić funkcje producentów.