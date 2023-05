Tysiące światów do poznania. Poniedziałek i wtorek na 20. MDAG

PONIEDZIAŁEK



WTOREK



18-letni Fatu wraz z przyjaciółką zamieniają wyprawę do finlandzkiego supermarketu po zakupy w wycieczkę w przestrzeń kosmiczną. Główny bohater po raz pierwszy decyduję się pokazać swoje prawdziwe "ja", narażając się na konfrontację z konserwatywną rodziną, przypadkowymi przechodniami oraz klientami supermarketu.Wszechobecna, bezkarna przemoc ze strony mężczyzn w meksykańskich miastach prowokuje grupę kobiet do założenia wspólnoty, która ma przeciwstawić się normom akceptowanym w tamtejszym społeczeństwie. Odprawiając rytuał, mający na celu pożegnanie niedawno zamordowanej kuzynki jednej z nich, czerpią siłę do dalszych działań i łączą się z duchami swoich dawnych przodkiń.Historia Józefa, który od 30 lat pracuje w olbrzymim młynie w Budapeszcie, staje się pretekstem do pokazania destrukcyjnej siły fascynacji i miłości, jaką często darzymy ludzi, przedmioty oraz miejsca. Pomimo choroby płuc, której nabawił się od wszechobecnego w budynku pyłu, codziennie udaje się w głąb mrocznej przestrzeni silosa, aby go wyczyścić.Historia Haliny, jednej z ostatnich ludowych śpiewaczek na Podlasiu specjalizujących się w pieśniach żałobnych, oraz syna Andrzeja, który jest grabarzem, obrazuje codzienność, której śmierć stała się integralną częścią. Jako duet towarzyszyli tysiącom osób w ich ostatniej drodze, stając się łącznikami nieboszczyków między bytem a śmiercią.Po projekcji filmu zapraszamy na spotkanie z reżyserką.Reżyserka Sophie Horry obserwuje codzienne życie brata chorego na rzadką chorobę. Obraz intymnego życia jej własnej rodziny odsłania przed nią głębsze problemy i dylematy obecne w jej rodzinie.Po projekcji filmu zapraszamy na spotkanie z reżyserką.Czy plany zdjęciowe mogą stać się bezpieczną przestrzenią dla kobiecych ciał, obalając ich powszechną seksualizację i uprzedmiotowienie? Reżyserki, scenarzystki i aktorki filmu przeciwstawiają obecne standardy pracy na planach filmowych z rzeczywistością pojawiającą się na ekranie i kontrastują je z historią kina. Wyretuszowane ciała, przedstawiane najczęściej z męskiej perspektywy, wciąż są traktowane jako norma. Czy emancypacyjnym ruchom uda się wyprzeć wszechobecną ekskluzywność, idealizację seksualności?Po projekcji filmu zapraszamy na debatę "Intymność do koordynacji – polski kontekst. Debata MDAG". Rozmowa będzie toczyła się wokół pracy koordynatorów/koordynatorek scen intymnych, przygotowywania scen intymnych i relacji aktor-koordynator. W debacie, która zostanie poprowadzona przez Kaję Klimek udział wezmą Marta Łachacz, Paulina Krajnik, Anna Szymańczyk i Hubert Miłkowski.Zupełnie obcy sobie, różni ludzie, w obliczu wojny i rosyjskiej inwazji na Ukrainę, decydują się na podróż w starym vanie. Przyświecający im cel, czyli odnalezienie bezpiecznego schronienia, powoduje, że samochód staje się ich azylem, w którym prowadzą swoje nowe, tymczasowe życie. Zamknięci w małej przestrzeni, która przejmuje rolę poczekalni, schronu a nawet szpitala, dzielą się swoimi sekretami, wyznaniami oraz lękami, stając się sobie najbliższymi osobami.Po projekcji filmu zapraszamy na spotkanie z reżyserem, Maćkiem Hamelą.Ekspresywny i nietypowy styl życia Leona Dziemaszkiewicza, artysty-performera oraz głównego bohatera filmu, tworzy konflikt ze społeczeństwem. Manfred Thierry Mugler, światowej sławy projektant mody, a prywatnie partner Leona, zachęca go do stworzenia wielkiego dzieła scenicznego, mające być najbardziej znaczącym elementem jego twórczości.Targany przez wewnętrzne kryzysy tożsamościowe i twórcze udaje się w duchową wyprawę, której finał jest mu absolutnie nieznany. Opowieść o pasji i miłości staje się również pretekstem do rozważań na temat porażek i ich akceptacji, biegu życia i upływającego czasu, z którym wszyscy musimy się mierzyć na co dzień.Po projekcji filmu zapraszamy na spotkanie z reżyserem i głównym bohaterem.Batalion sanitarny "Szpitalników" składa się obecnie z około 1000 osób. Ich cel? Niesienie pierwszej pomocy żołnierzom rannym na froncie i ewakuacja rannych do szpitali. "Wschodni front" to historia pełna dramatycznych emocji, gdzie żal i nienawiść łączą się z miłością i wiarą w zwycięstwo.Po projekcji zapraszamy na spotkanie z reżyserem, Witailjem Manskim. To jeden z najwybitniejszych współczesnych dokumentalistów, którego filmy pokazywane były na prawie wszystkich najważniejszych festiwalach na świecie.Zamordowana w 2019 przez członków organizacji terrorystycznej New IRA, Lyra Mckee była dziennikarką oraz queerową aktywistką z Belfastu. Jej przyjaciółka i zarazem reżyserka, Alison Millar, odkrywa przed nami intymny portret Lyry, która wyrosła z robotniczej ziemi rozdartego wojną Belfastu, jej pracę i życie. Jednak jednocześnie szuka odpowiedzi na pytanie, jak doszło do zabójstwa dziennikarki.Spotkanie edukacyjne poprowadzi Magdalena Rigamonti, dziennikarka prasowa, radiowa i autorka książek. Na stałe związana z redakcją "Dziennika Gazety Prawnej" i Radiem TOK FM. Porozmawiamy o aktywizmie oraz znaczeniu dziennikarstwa we współczesnym świecie.Śmierć jest okryta wielkim tabu, a jednak czeka nas wszystkich. "(Nie)śmiertelność" odkrywa przed nami różne spojrzenia na nią - reżyserka rozmawia z naukowcami, specjalistami, ale także z własną babcią i odkrywa perspektywę, która pozornie pozwala pogodzić życie z wizją nicości i zaświatów.Po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyserką. Jej filmy były pokazywane m.in. Na festiwalach Visions du Réel Nyon, MFF w Locarno, czy Frontdoc.Umowa społeczna zagrożona? To dzieje się już tu i teraz – podważanie, zrywanie przez elity finansowe i polityczne, korupcja, rządy kleptokracji. Reżyser prezentuje ludzi, którzy są symbolem zmiany i szansą na odnowienie zdegenerowanej umowy społecznej, która miała być podstawą funkcjonowania nowoczesnych społeczeństw.Po filmie zapraszamy na spotkanie z reżyserem, Fredrikiem Gerttenem, słynącym z opowiadania lokalnych historii, które mają globalne znaczenie.Nieograniczona wolność prasy w USA jest uznawana przez wielu za ideał warty wdrożenia na całym świecie. Jednak niewielu wie, że w rzeczywistości to prawo gwarantowane przez Pierwszą Poprawkę Konstytucji nie dotyczy wszystkich mieszkańców tego kraju. "Zła prasa" opowiada historię dziennikarzy z Mvskoke Media, z rezerwatu Muscogee (Creek) Nation w Oklahomie, gdzie przepisy federalne, w tym Pierwsza Poprawka, nie mają zastosowania.Po filmie serdecznie zapraszamy na spotkanie z reżyserskim duetem oraz bohaterką, Angel Ellis."Koniec czasu. Wszystko zaczyna się teraz" to jeden z 20 legendarnych filmów MDAG prezentowanych na 20-lecie festiwalu. Peter Mettler, wizjoner, kompozytor obrazu i dźwięku, przemierza z kamerą świat, prezentując unikalne połączenie filmu dokumentalnego i spekulacji filozoficznej. Ociekający wnikliwymi przemyśleniami film pokazuje, jak pozwoliliśmy sobie narzucić bardzo sztywny koncept czasu, chociaż istnieją inne metody patrzenia na jego upływ.Po projekcji odbędzie się spotkanie z producentką filmu, Cornelią Seitler. To jedna z założycielek firmy Maximage, której celem jest tworzenie filmów mających treść i oddziałujących na widza – obrazy mają wnikać w jego skórę, łaskotać mózg, otwierać serca.