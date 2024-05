"Szybcy i wściekli 11". Kiedy finał serii?

Louis Leterrier zapowiada koniec "Szybkich i wściekłych 11"

Zwiastun filmu "Szybcy i wściekli 10"

Reżyser potwierdził, że wejdzie na plan widowiskadopiero na początku przyszłego roku. Zapowiedział też, żeTo daje sporo czasu, by zbudować film od nowa. A wszystko przez fakt, że dziesiąta część sprzedała się grubo poniżej oczekiwań.Pierwotnie bowiem finał, który podzielono na dwie części, miał być spektakularnym zwieńczeniem rozpoczęto ponad dwie dekady temu cyklu. Jednak. Dla wielu widowisk jest to kwota nieosiągalna, dla " Szybkich i wściekłych " jest to wynik fatalny.Dlatego też wytwórnia zdecydowała się na radykalną zmianę wizji. FBędzie mniej spektakularnych akcji w egzotycznych lokacjach.i ma się zamknąć w kwocie mniejszej niż 200 milionów dolarów.Ta długa przerwa ma też pozwolić na wygaszenie skandalu, którego bohaterem był. Aktor został bowiem niedawnoSam Louis Leterrier nie będzie się jednak lenił., który oficjalnie został ogłoszony kilka dni temu.Projekt określany jest jako horror z elementami science fiction. Bohaterami będą członkowie pewnej rodziny. Zostają oni uwięzieni w swoim domu. Nie wiedzą przez kogo lub co. Kiedy zarówno luksusy jak środki niezbędne do przetrwania zaczną się wyczerpywać, bohaterowie będą musieli wykazać się pomysłowością, by nie tylko przetrwać, ale też przechytrzyć tajemniczych oprawców.