Węże 2023: Patryk Vega, Duch Święty i Najświętsza Maryja Panna z nominacjami

Tegoroczną edycję Węży zdominował Patryk Vega . Jego filmy zdobyły prawie 20 nominacji. Liderem jest, która sama ma aż. Film Patryka Vegi dzielnie goni, któryTe dwa filmy zdeklasowały konkurencję. Kolejny na liście tandemWzorem Złotych Malin (które poświęciły niedawno jedną kategorię Bruce'owi Willisowi , z czego potem się wycofano)Sporym zaskoczeniem mogą być też. Duch Święty otrzymał nominację za scenariusz filmu, zaś Najświętsza Maryja Panna jest - zdaniem samych twórców - producentką tegoż obrazu, który walczy o tytuł najgorszego filmu., za najgorszy duet ekranowy razem z Patrykiem Vegą Duch Święty – Patryk Vega i Bóg -NAJGORSZA ROLA RAFAŁA ZAWIERUCHYStefan Idziołek -Łukasz "Krupnik" Krupiński -Karol Lis -premier Filip Rawicki -Patryk Vega -Finałowe rozstrzygnięcie w ruinach pałacu, pojedynek braci -Gra w golfa -Jaruzelski ciągnący za włosy sekretarkę Gierka -Przesłuchanie do filmówki –Vega który dla Jezusa odmawia seksu oralnego -Czołówka -Przemiana Vegi w grubego i z powrotem -Wykorzystanie fragmentów filmów Kubricka, Lucasa, Wachowskich na prawach cytatu -Wypadek samochodowy - "Zombie –Ania – Andrzej Piaseczny –Gdybyśmy – Natalia Lesz –Jestem tylko dziewczyną – Maria Sadowska –Puta Madre – Kacper HTA –Wartości – Kubańczyk, Ewelina Lisowska, DJ Slavic –Good Life -Lyle, Lyle Crocodile -Mainstream -Paws of Fury: The Legend of Hank -Viens, je t'emmène (francuski), Nobody's Hero (międzynarodowy) -