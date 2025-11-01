Cameron Diaz w nowym filmie twórcy "Gada"

Cameron Diaz na dobre powróciła do aktorstwa. Właśnie dowiedzieliśmy się, że zagra jedną z głównych ról w kolejnym filmie.
Cameron Diaz u boku Benicio del Toro
O jej nowym aktorskim projekcie wiemy na razie niewiele. W zasadzie to znamy tylko tytuł - "Reenactment"
.
Wiemy też, że nie będzie jedyną gwiazdą filmu. Na planie partnerować będzie jej Benicio del Toro
.
"Reenactment" Getty Images © Jamie McCarthy
ma też reżysera. To Grant Singer
, który jest też autorem scenariusza. Singer ma na swoim koncie netfliksowy film "Gad
", w którym wystąpił Benicio del Toro
. Z kolei Diaz
po powrocie do aktorstwa widziana była na razie tylko w netfliksowym "Znowu w akcji
".
Zdjęcia do "Reenactment"
ruszą wkrótce w Los Angeles.
Zwiastun filmu "Znowu w akcji", najnowszego w filmografii Cameron Diaz