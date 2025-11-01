Newsy Filmy Cameron Diaz w nowym filmie twórcy "Gada"
Cameron Diaz w nowym filmie twórcy "Gada"

Deadline / autor: /
Cameron Diaz w nowym filmie twórcy &quot;Gada&quot;
źródło: Getty Images
autor: Dave Benett
Cameron Diaz na dobre powróciła do aktorstwa. Właśnie dowiedzieliśmy się, że zagra jedną z głównych ról w kolejnym filmie.

Cameron Diaz u boku Benicio del Toro



O jej nowym aktorskim projekcie wiemy na razie niewiele. W zasadzie to znamy tylko tytuł - "Reenactment".

Wiemy też, że nie będzie jedyną gwiazdą filmu. Na planie partnerować będzie jej Benicio del Toro.

03.jpg Getty Images © Jamie McCarthy


"Reenactment" ma też reżysera. To Grant Singer, który jest też autorem scenariusza. Singer ma na swoim koncie netfliksowy film "Gad", w którym wystąpił Benicio del Toro. Z kolei Diaz po powrocie do aktorstwa widziana była na razie tylko w netfliksowym "Znowu w akcji".

Zdjęcia do "Reenactment" ruszą wkrótce w Los Angeles.

Zwiastun filmu "Znowu w akcji", najnowszego w filmografii Cameron Diaz




