Warszawski Festiwal Filmowy: co czeka na widzów w niedzielę?

Helena jest ratowniczką medyczną, profesjonalną opiekunką, która paradoksalnie nie wie, jak zająć się swoją nastoletnią córką Stefi, gdy ta wkracza na niebezpieczną i autodestrukcyjną ścieżkę. Jako kobieta czynu, a nie gadania, Helena przygotowuje ekstremalny plan potajemnego porwania i zamknięcia dziewczyny z dala od złego świata. Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem. Niespodziewany ciąg wydarzeń wprawia Helenę w stan szoku i zmusza ją do odnalezienia zupełnie nowego znaczenia matczynej miłości.GOŚCIE:Liina Trishkina-Vanhatalo - reżyserka, Katariina Unt - aktorka, Teele Piibemann - aktor25 lutego 2022 roku. Rozdarta wojną Ukraina. 17-letnia niedosłysząca Olga wraz z ojcem Romanem, macochą Mariną i młodszym bratem Saszką wyrusza w niebezpieczną podróż na zachód kraju, aby uciec przed nacierającymi wojskami rosyjskimi. Jednak ich dom zostaje nagle zajęty przez wrogich żołnierzy. Intruzi zastraszają rodzinę i poddają ją surowemu traktowaniu. W tym czasie konflikt między Olgą a jej macochą, którą Olga obwinia o rozwód rodziców, nasila się. Uwięziona między życiem a śmiercią, w dramatycznej relacji między zakładnikami a najeźdźcami, Olga musi odłożyć na bok wszelkie rodzinne urazy i wykorzystać ostatnie siły, aby spróbować przetrwać i uratować swoją rodzinę.GOŚCIE:Egor Olesov - reżyser/producent, Olha Maksiuk - producent, Yurii Korol -autor zdjęć, Dario Vero - kompozytor, Akhtem Seitablaiev - aktor, Yelizaveta Kozlova - aktorka, Tamara Molotkova - scenażystkaCarola ma szesnaście lat i marzy o wyższym wykształceniu i domu nad morzem. Ale mieszka z Pacifico, swoim ojcem, pośrodku pustyni Atakama. Aby przetrwać, wraz z małą grupą górników eksploatują kopalnię złota Cobra. Ojciec i córka ukrywają przed innymi skarb, żyłę złota, przy której w tajemnicy pracują nocami. Jak inni bardzo chcą odwrócenia swojego losu. Pewnego dnia górnik odkrywa ich sekret i brutalnie włamuje się do kopalni. Carola postanawia stawić czoła patriarchalnym strukturom i prawom dżungli oraz własnej niedojrzałości, aby zrealizować upragnione marzenia.GOŚCIE:Juan Ola - reżyser, Francisco Hervé - producent/scenarzysta, Francisco Melo -aktor, Moisés Sepúlveda - producent/scenażysta, Juan Bernardo González - producent, Julian Gerchow - producentFILMY:1. Dust (Pył) reż. Paweł Chorzępa2. The Ghost (Duch) reż. Jakub Gomółka3. Stimulants And Empathogenes (Stymulanty i empatogeny) reż. Mateusz Pacewicz4. Sister Of Mine (Moja siostra) reż. Mariusz RusińskiGOŚCIE:PYŁ: Paweł Chorzępa (reżyser), Konrad i Marek Dąbrowscy (bohaterowie)DUCH: Jakub Gomółka (reżyser)Gdzieś na granicy dzieciństwa i dorosłości, w małej grupie przyjaciół płynie życie piętnastoletniej Klary. Przyszłość rysuje się jasno i obiecująco. Jednak wystarczy jedna chwila, by to wszystko zburzyć. Co tak naprawdę wydarzyło się w lany poniedziałek przed rokiem? Kim był zamaskowany mężczyzna, który skrzywdził Klarę? Jak po czymś takim odnaleźć znów sens i radość życia? W poszukiwaniu wsparcia i zrozumienia, Klara zwraca się do nowej przyjaciółki, która znacznie różni się od reszty nastolatków w mieście. Dziewczyny będą musiały zmierzyć się z głęboko skrywaną traumą, szukając nadziei i nowego początku.GOŚCIE:Justyna Mytnik - reżyserka, Nel Kaczmarek - aktorka, Nikodem Chabior - montażysta, Marzena Wojciechowska - kostiumografka, Luiza Skrzek - producentka, Agnieszka Józefina Sasim - charakteryzatorkaDziesięć lat temu brytyjska fotografka Samara Pearce przypadkowo poznała niesamowitą historię swojej rodziny: jej pradziadek, Austriak Alexander Wienerberger, był świadkiem Wielkiego Głodu w Ukrainie w latach 1932–1933. Robił swoim aparatem historyczne zdjęcia głodującego Charkowa, udało mu się je przewieźć pocztą dyplomatyczną do Austrii i tym samym został głównym fotografem Hołodomoru w Ukrainie. Wienerberger chciał, aby świat dowiedział się o ludobójstwie Ukraińców i je powstrzymał, ale austriacki inżynier nie został wysłuchany. Po znalezieniu aparatu pradziadka i albumu z szokującymi zdjęciami z Ukrainy Samara całkowicie zmienia swoją karierę fotografa. Teraz jej kariera jest całkowicie związana z Ukrainą, Hołodomorem i obecną wojną rosyjsko-ukraińską. Czując więź ze swoim pradziadkiem, 90 lat po Wielkim Głodzie Samara wyrusza w twórczą wyprawę do regionu Charkowa, aby zrobić własne zdjęcia ludobójstwa Ukraińców, które trwa do dziś.GOŚCIE:Maryna Tkachuk - reżyserka, Zlata Yefimenko - producentka wykonawcza, Samara Pearce -bohaterka, Yuliia Bin, Vira YelchykFILMY:1. Pipsqueak (Grajdło) reż. Lena Jaworska2. Martyr’s Guidebook (Jak być męczennikiem) reż. Maks Rzontkowski3. From You (Przez ciebie, po tobie) reż. Jędrzej Gorski4. My Secret Cyberlove (My Secret Cyberlove) reż. Bartosz StankiewiczGOŚCIE:Grajdło: Lena Jaworska (reżyserka)Martyr's Guidebook: Maks Rzontkowski (reżyser i producent)Przez ciebie, po tobie: Jędrzej Gorski (reżyser), Grzegorz Damięcki (aktor), Jakub Pruski (aktor)My secret cyberlove: Ewa Stańczyk(aktorka),Hanna Klepacka (aktorka)Poruszający dokument pokazujący ukraińskich muzyków wszystkich gatunków, od metalu po operę, którzy swoją pasją do muzyki manifestują swoje oddanie i próbują pomóc swojemu krajowi. Począwszy od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji, film dokumentuje, jak nieodwracalnie zmieniło się życie ukraińskich muzyków i jak wykorzystują oni swoje muzyczne talenty, aby wspierać siebie i swoje społeczności. Wstrząsające zdjęcia z linii frontu przypominają nam nie tylko o trwających tragediach, które wciąż mają miejsce podczas tej wojny, ale także o odporności Ukrainy i jej sił kulturowych. Muzyka służy tutaj nie tylko podnoszeniu na duchu żołnierzy, ale także jako sposób na „eksport kultury” mający zwiększać świadomość wojny i narzędzie do zbierania funduszy humanitarnych i wojskowych oraz cenny artefakt kulturowy, wokół którego zwykli Ukraińcy mogą się gromadzić i chronić. Zaangażowanie muzyków w ich rzemiosło przypomina nam o prawdziwej sile sztuki i wpływie piękna w katastrofalnych okolicznościach.GOŚCIE:Ryan Smith - reżyser, producent