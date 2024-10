10 filmów, które chcemy zobaczyć w trakcie 40. Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Kolejne dziecko satyrycznej, paradokumentalnej współpracy pomiędzy Guillaume Nicloux Michelem Houellebecqiem , francuskim pisarskim skandalistą. W " Porwaniu Michela Houellebecqa " obserwowaliśmy, jak tytułowy uprowadzony jeniec wyzwala się spod jarzma nie oczekiwanym okupem, a niemożliwym zrzędzeniem i narzekaniem na grupę porywaczy-amatorów. " Być jak Blanche Houellebecq " zdaje się z kolei zmieniać wszystko poza formą fałszywego dokumentu. Paryż wymieniony zostaje na wakacyjną Gwadelupę, jęcząca samotność na towarzystwo żywiołowej Blanche Gardin , a porwanie na wyjątkowy konkurs sobowtórów. Ceniony konserwatywny egzystencjalista wciela się w rolę jurora, oceniającego performowane podobieństwo do niego samego – kolejne grupy smutnych, zblazowanych mężczyzn wychodzą na scenę z papiersoem w dłoni, tropem wzruszającego hołdu, jaki przed laty francuskie dzieci złożyły legendarnemu Serge’owi Gainsbourgowi . Czy konkurs uda się doprowadzić do końca? Kto wygra? I w końcu – czy to ma w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie, bo Guillaume Nicloux , mimo komediowego zacięcia, oddaje Houellebecqowi miejsce na konsekwentnie manifestowany pesymizm, gorycz i wiarę w niemożliwy do powstrzymania społeczny upadek.