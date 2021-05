WIDEO: "Lupin" powróci już w czerwcu

Netflix udostępnił zwiastun drugiej części serialu " Lupin " z Omarem Sy w tytułowej roli. Nowe odcinki serialu trafią na platformę już 11 czerwca. Zobaczcie wideo:To już nie jest gra. Zaślepiony żądzą zemsty na Hubercie Pellegrinim Assane doprowadził do rozbicia własnej rodziny. Przyparty do muru, musi teraz obmyślić nowy plan, nawet jeśli oznacza to narażenie się na niebezpieczeństwo.Pierwsze pięć odcinków serialu trafiło do streamingu na początku tego roku. " Lupin " szybko stał się jednym z najpopularniejszych tytułów oferowanych prze Netflix. Czekacie na dalszy ciąg tej historii?