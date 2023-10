Netflix: Top 10 tygodnia – "Balerina" tańczy na szczycie, "Lupin" skradł pierwsze miejsce

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 9-15.10.2023

10 Wredne dziewczyny Mean Girls 2004 1 godz. 37 min. Komedia obycz. Lindsay Lohan Rachel McAdams "Wredne dziewczyny" opowiadają historię licealistki Cady Heron ( Lindsay Lohan ), która przeprowadza się z Afryki do Illinois. Trafia do szkoły, którą trzęsie grupa tytułowych "wrednych dziewczyn". Były chłopak jednej z nich zakochuje się w Cady, co sprowadza na nastolatkę ich gniew.

9 OMG 2 2023 2 godz. 36 min. Dramat Komedia Pobożny ojciec stawia czoła dogmatycznej szkole – i własnym przekonaniom – po tym, jak jego syn zostaje wyrzucony z powodu żenującego, viralowego filmiku.

7 Bliźniak Gemini Man 2019 1 godz. 57 min. Akcja Sci-Fi Will Smith Mary Elizabeth Winstead Były płatny zabójca Henry Brogan ( Will Smith ) zostaje zmuszony do ucieczki przez młodego i wysoce wykwalifikowanego agenta, który nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swój cel. W czasie pościgu dookoła świata Henry musi przechytrzyć swego tajemniczego przeciwnika pod każdym względem – ale do czego będzie zdolny, gdy staną twarzą w twarz?

6 Znachor 2023 2 godz. 20 min. Melodramat Obyczajowy Leszek Lichota Maria Kowalska Szanowany chirurg profesor Rafał Wilczur traci rodzinę i pamięć. Wiele lat później, zapomniany i biedny, spotyka swoją córkę.

5 Konferencja Konferensen 2023 1 godz. 40 min. Horror Katia Winter Adam Lundgren Podczas pozornie sielankowego wyjazdu pracownicy administracji publicznej muszą poradzić sobie nie tylko z konfliktami w grupie, ale i z żądnym krwi mordercą.

4 Nigdzie Nowhere 2023 1 godz. 49 min. Dramat Thriller Anna Castillo Tamar Novas Ciężarna kobieta samotnie dryfująca na morzu w kontenerze próbuje przetrwać po ucieczce ze zdewastowanego kraju rządzonego przez dyktaturę.

3 Fair Play 2023 1 godz. 53 min. Thriller Phoebe Dynevor Alden Ehrenreich Nieoczekiwany awans w strukturach funduszu hedgingowego zagraża relacji świeżo zaręczonej pary, a może przynieść jeszcze groźniejsze konsekwencje.

2 Gad Reptile 2023 2 godz. 16 min. Dramat Kryminał Thriller Benicio del Toro Alicia Silverstone Zatwardziały detektyw usiłuje rozwikłać zagadkę brutalnego zabójstwa młodego agenta nieruchomości. Nic jednak nie jest takie, jakie się wydaje, a sprawa prowadzi go do odkrycia ułudy własnego życia.

1 Balerina Ballerina 2023 1 godz. 33 min. Thriller Akcja Jong-seo Jun Ji-hoon Kim Pogrążona w żałobie po stracie przyjaciółki, której nie udało jej się uratować, była ochroniarka Ok-ju postanawia spełnić ostatnie życzenie zmarłej – zemścić się.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 9-15.10.2023

9 Big Vape: Rozkwit i upadek firmy Juul Big Vape: The Rise and Fall of Juul 2023 48 min. Dokumentalny Allen Gladstone (Miniserial) Prężny start-up produkujący e-papierosy staje się wartą wiele miliardów dolarów firmą. Jednak epidemia puszcza jej sukces z dymem.

8 Zmowa milczenia Pacto de silencio 2023 - 40 min. Dramat Thriller (Sezon 1) Młoda i odnosząca sukcesy influencerka bierze pod lupę życie czterech kobiet, aby dowiedzieć się, która z nich porzuciła ją przy porodzie. Napędzana przemożnym pragnieniem zemsty i wspomnieniami traumatycznego dzieciństwa w pogoni za prawdą pozna również smak miłości i odkryje śmiertelnie niebezpieczne tajemnice.

7 Sex Education 2019 - 2023 50 min. Dramat Komedia Gillian Anderson Asa Butterfield (Sezon 4) Po zamknięciu liceum Moordale Otis i Eric muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości – w Cavendish Sixth Form College. Otis denerwuje się perspektywą założenia nowej kliniki, a Eric modli się, aby znów nie dołączyli do przegrywów. Ale w Cavendish wszyscy uczniowie z Moordale przeżywają szok kulturowy – sądzili, że to oni są postępowi, tymczasem ta szkoła to zupełnie inny poziom. Codziennie na dziedzińcu ćwiczy się jogę, na topie jest zrównoważony rozwój, a najpopularniejsi uczniowie to ci… mili?! Viv jest w szoku po zderzeniu z nowym podejściem, w którym to uczniowie mają decydujący głos i nie ma wyścigu szczurów. Jackson z kolei nie może zapomnieć o Cal. Aimee próbuje czegoś nowego, decydując się na egzaminy ze sztuki, a Adam zastanawia się, czy tradycyjna edukacja jest dla niego. Tymczasem Maeve realizuje swoje marzenia na prestiżowym Wallace University, gdzie uczy ją kultowy pisarz Thomas Molloy. Otis wciąż do niej wzdycha, przy okazji mierząc się z nowymi wyzwaniami: już nie jest jedynym dzieckiem w domu ani jedynym terapeutą w kampusie…

6 Lupin 2021 - 47 min. Kryminał Omar Sy Vincent Londez (Sezon 2) To już nie jest gra. Zaślepiony żądzą zemsty na Hubercie Pellegrinim Assane doprowadził do rozbicia własnej rodziny. Przyparty do muru, musi teraz obmyślić nowy plan, nawet jeśli oznacza to narażenie się na niebezpieczeństwo.

4 Lupin 2021 - 47 min. Kryminał Omar Sy Vincent Londez (Sezon 1) Kiedy Assane Diop był nastolatkiem, jego życiem wstrząsnęła śmierć ojca, oskarżonego o przestępstwo, którego nie popełnił. 25 lat później Assane pomści go, inspirując się opowiadaniami "Arsène Lupin, dżentelmen włamywacz".

3 Zagłada domu Usherów The Fall of the House of Usher 2023 1 godz. 2 min. Horror Bruce Greenwood Carla Gugino (Sezon 1) Mroczny serial oparty na twórczości Edgara Allana Poego opowiadający historię bezwzględnego rodzeństwa - Rodericka i Madeline Usherów, którzy przekształcili firmę Fortunato Pharmaceuticals w prawdziwe imperium bogactwa i władzy. Z czasem wychodzą jednak na jaw dawne sekrety, gdy kolejni dziedzice dynastii Usherów zaczynają ginąć z rąk tajemniczej kobiety z ich przeszłości...

2 Beckham 2023 1 godz. 11 min. Biograficzny Dokumentalny Sportowy David Beckham Victoria Beckham (Miniserial) " Beckham " to czteroodcinkowy serial dokumentalny, który opowiada zakulisową historię gwiazdy światowej piłki nożnej i ikony kultury. David Beckham to jedno z najbardziej znanych nazwisk na świecie, lecz tak naprawdę niewiele osób wie, kim jest tak naprawdę. Jego pełna wzlotów i upadków historia, od skromnych początków wśród klasy robotniczej wschodniego Londynu, naznaczona determinacją, wolą zwycięstwa i dążeniem do znalezienia równowagi między ambicją, miłością i rodziną. Serial zabiera nas w emocjonującą podróż, która prezentuje osobistą i nierzadko zaskakującą opowieść o jednym z najbardziej rozpoznawalnych i obserwowanych sportowców w historii.

1 Lupin 2021 - 47 min. Kryminał Omar Sy Vincent Londez (Sezon 3) Ukrywający się Assane musi nauczyć się żyć z dala od żony i syna. Nie mogąc znieść bólu, który wyrządziły im jego czyny, Assane postanawia wrócić do Paryża, aby złożyć im szaloną propozycję wyjechania z Francji i rozpoczęcia życia na nowo w innym kraju. Jednak widmo przeszłości nigdy go nie opuszcza, a jego plany wywracają się do góry nogami z powodu nieoczekiwanego powrotu.

Zwiastun serialu "Lupin"