WIDEO: Bullseye bohaterem nowego zwiastuna "Daredevila"

Z okazji odbywającego się w Nowym Jorku Comic-Conu Netflix zaprezentował nowy zwiastun trzeciego sezonu serialu. Bohaterem zapowiedzi jest agent Poindexter ( Wilson Bethel ), znany też jako Bullseye.Klip znajdziecie poniżej:Niewidziany od dawna Matt Murdock ( Charlie Cox ) wraca, choć daleko mu do szczytu formy. Nie potrafi znaleźć w sobie sił, by ruszyć na ulice jako Daredevil ani by kontynuować prawniczą karierę pod swoim prawdziwym nazwiskiem. Kiedy jednak z więzienia wychodzi jego arcywróg Wilson Fisk ( Vincent D'Onofrio ), Matt musi zdecydować, czy woli dalej ukrywać się przed światem, czy zostać tego świata bohaterem.