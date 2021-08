WIDEO: Cumberbatch, Dunst i Plemons w nowym filmie Jane Campion

Netflix zaprezentował teaser najnowszego filmu Jane Campion . " Psie pazury " trafią na platformę już 1 grudnia. Wcześniej dzieło reżyserki " Fortepianu " będzie można obejrzeć w wybranych kinach. Zobaczcie wideo:Błyskotliwy i charyzmatyczny Phil Burbank jest zarazem sadystycznym i brutalnym człowiekiem. Cały romantyzm, siła i kruchość Phila są uwięzione w przeszłości i w ziemi. Potrafi on wykastrować byka dwoma szybkimi cięciami noża i pływa nago w rzece, oblewając swoje ciało błotem. Jest kowbojem tak surowym, jak jego skóra.Jest 1925 rok. Bracia Burbank są zamożnymi ranczerami z Montany. W restauracji Red Mill, w drodze na targ, spotykają Rose, owdowiałą właścicielkę oraz jej wrażliwego syna Petera. Phil zachowuje się tak okrutnie, że doprowadza ich oboje do łez, rozkoszując się ich krzywdą i doprowadzając do śmiechu swoich kolegów - wszystkich z wyjątkiem brata George'a, który pociesza Rose, a następnie postanawia się z nią ożenić.Phil miota się między wściekłością a szyderstwem, podczas gdy jego drwiny z syna Rose są coraz bardziej widoczne i wspomagane dopingiem jego uczniów. Decyduje się on jednak na wzięcie chłopca pod swoje skrzydła. Czy ten gest jest dowodem na to, że Phil ma również łagodną stronę czy to dalsza część podstępnego planu?W rolach głównych Benedict Cumberbatch