Już 26 czerwca na Netflix trafi " Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga ". Film jest opowieścią o dwojgu ambitnych muzyków, Larsa ( Will Ferrell ) i Sigrit ( Rachel McAdams ), którzy dostają niepowtarzalną szansę reprezentowania swojego kraju w największym na świecie konkursie piosenki. Teraz wreszcie mogą udowodnić, że marzenia są po to, by je spełniać. Zobaczcie oficjalny zwiastun: