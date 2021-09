Wiemy, kiedy dokładnie wraca "Sukcesja"

O tym, że " Sukcesja " wraca w październiku, wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, dokładny termin pozostawał jednak tajemnicą. Aż do dziś. Stacja HBO ujawniła właśnie datę premiery trzeciego sezonu serialu, publikując nowy plakat. "Make Your Move" ("Pora na twój ruch") głosi zapowiadający go slogan.Trzeci sezon " Sukcesji " zadebiutuje 17 października. To niemal dokładnie dwa lata od premiery finałowego odcinka drugiego sezonu, który wyemitowano 13 października 2019.Wśród nowych nazwisk w obsadzie są m.in. Alexander Skarsgard Jihae . W serialu pojawi się również Adrien Brody (" Peaky Blinders "). Wcieli się w Josha Aaronsona, miliardera, który odegra kluczową rolę w walce o przejęcie korporacji Waystar. Sukcesja " opowiada historię dysfunkcyjnej rodziny Royów - Logana Roya oraz czworga jego dorosłych dzieci - którzy kontrolują jedną z największych korporacji mediowych na świecie. Napięcia i tarcia rodzinne wzmagają się, gdy dochodzi do kłótni i zaczyna się walka o władzę – między ojcem a synem, a także między samym rodzeństwem.Stworzony przez Jesse'ego Armstronga serial jest w tej chwili najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem HBO. W ubiegłym roku drugi sezon " Sukcesji " został wyróżniony Złotym Globem i Emmy dla najlepszej produkcji dramatycznej.