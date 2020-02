Wes Ball uspokaja fanów nowej trylogii o planecie małp

Wraz z kolejnymi informacjami o angażach do ekipy odpowiedzialnej za widowiskopojawiły się też spekulacje, że będzie ono rebootem cyklu, a nie kontynuacją trylogii zamkniętej filmem. Dotarły one w końcu do uszu Wesa Balla , reżysera nowego widowiska, który postanowił na nie zareagować. Ball zdaje się zaprzeczać, jakoby jego film był rebootem.- napisał na Twitterze. -Niestety Ball nie wyjaśnił, co dokładnie rozumiem przez kontynuację dziedzictwa Cezara.Przypomnijmy, żezostało ogłoszone już po tym, jak Disney formalnie przejął kontrolę nad 20th Century Fox. Ball wcześniej pracował nad innym widowiskiem tego studia -będącym ekranizacją komiksu o walecznych myszach w czasach Średniowiecza. Disney jednak wyrzucił projekt do kosza na dwa tygodnie przed oficjalnym rozpoczęciem zdjęć. Kilka miesięcy później Ball został reżyserem nowej