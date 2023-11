Jaka przyszłość czeka serial "Superman i Lois"? Stacja CW podjęła decyzję

To koniec "Supermana i Lois". Co stoi za decyzją CW?

O czym opowiada "Superman i Lois"? Zobacz zwiastun

Do decyzji o zakończeniu produkcji serialu " Superman i Lois " przyczynił się niedawny strajk scenarzystów oraz cięcia budżetowe w CW. Z ośmiorga scenarzystów, którzy do tej pory pracowali nad projektem, zostało pięcioro. Wiadomo też, że spośród dwanaściorga aktorów, którzy pojawiali się w serialu regularnie, w czwartym sezonie zobaczymy tylko czwórkę. Będą to Tyler Hoechlin – powiedział Brad Schwartz, dyrektor działu rozrywki w The CW Network.Serial " Superman i Lois " zadebiutował w 2021 roku. Rok później został nagrodzony Saturnem w kategorii najlepszy serial science-fiction. Zobaczcie zwiastun:Po latach zmagania się z złoczyńcami, potworami siejącymi spustoszenie w Metropolis oraz zagrażającymi ludzkości najeźdźcami z kosmosu, najsłynniejszy na świecie superbohater, Człowiek ze Stali aka. Clark Kent ( Tyler Hoechlin ) oraz dziennikarka Lois Lane ( Elizabeth Tulloch ), stają twarzą w twarz z jednym z największych wyzwań - stresem, presją oraz złożonością bycia pracującymi rodzicami w dzisiejszym skomplikowanym świecie. Jakby tego było mało, Clark i Lois zdają sobie sprawę, że ich synowie, Jonathan ( Jordan Elsass ) i Jordan ( Alexander Garfin ), mogli odziedziczyć supermoce po ojcu, które z czasem mogą się w nich ujawnić.