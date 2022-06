Wideo: Lars von Trier wraca do serialu "Królestwo"

O serialu "Królestwo"

Na ten moment czekamy już ćwierć wieku. Wielkimi krokami zbliża się premiera " Riget Exodus ", czyli trzecia część serialu " Królestwa ", który stworzył Lars von Trier . Do sieci trafił właśnie materiał wideo, który przedstawia jedną z pierwszych scen finałowej części trylogii.Scenę możecie zobaczyć poniżej:Akcja serialu (który w niektórych krajach prezentowany był jako filmy) rozgrywa się w kopenhaskim szpitalu. Obserwujemy pracę tamtejszych lekarzy oraz ich problemy w życiu prywatnym. Bohaterowie nie zawsze kierują się dobrem pacjentów i prowadzą podejrzane interesy. Nie wszystko ma tu też racjonalne wyjaśnienie, a w życie przebywających w szpitalu od czasu do czasu ingerują duchy.Główną bohaterką trzeciej części będzie Karen ( Bodil Jørgensen ). Kobieta spróbuje odnaleźć odpowiedzi na pozostawione pytania i tym samym uchronić szpital przed zagładą. Pomocą lub przeszkodą może być w tym to, że bohaterka lunatykuje. Riget Exodus " będzie się składał z pięciu godzinnych odcinków.