Wiemy, kiedy "Mulan" wejdzie do polskich kin

Znamy polską premierę widowiska " Mulan ". Wytwórnia Disney ogłosiła w tym tygodniu, że film zadebiutuje 4 września na serwisie streamingowym. W krajach, gdzie usługa nie jest na razie dostępna - w tym w Polsce - wejdzie jednak do kin.Nowa data premiery " Mulan " w Polsce to 11 września. Początkowo film miał trafić do kin na początku marca.Jeśli chodzi o Disney+, widowisko w reżyserii Niki Caro ma być dostępne w usłudze premium: aby je zobaczyć, abonenci platformy będą musieli zapłacić 29,99 $. Kosztujący 200 milionów dolarów film będzie najdroższą produkcją dostępna wyłącznie na VOD.Aby obronić kraj przed najeźdźcami z północy cesarz Chin wydaje dekret nakazujący rekrutację do armii jednego mężczyzny z każdej rodziny. Hua Mulan, najstarsza córka utytułowanego wojownika, decyduje się w tajemnicy wyruszyć na wojnę zamiast niedomagającego już ojca. Przebrana za mężczyznę Hua na każdym kroku poddawana jest próbom wymagającym od niej zmobilizowania wewnętrznej siły i wykorzystania pełni swoich możliwości. W wyniku tej wielkiej przygody dziewczyna staje się niezłomną wojowniczką oraz zdobywa szacunek wdzięcznego narodu i... dumnego ojca.