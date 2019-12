Wiemy, kiedy rozpoczną się zdjęcia do nowego filmu Scorsesego

Getty Images © Paul Bruinooge



Operator Rodrigo Prieto ujawnił, że w marcu przyszłego roku mają rozpocząć się zdjęcia do nowego filmu Martina Scorsesego pt.. Główne role zagrają w nim Leonardo DiCaprio Scenariusz pióra Erica Rotha ) powstał na podstawie książki Davida Granna pod tym samym tytułem. Autor odsłonił kulisy makabrycznych mordów, do których doszło w Oklahomie w latach 1921-25. Ofiarami byli Osagowie. Mordy Operozpoczęły się po tym, jak na terenie należącym do plemienia odkryto ropę. Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że w sprawę zostały włączone służby federalne. Ze śledztwem związany był J. Edgar Hoover, który wykorzystał je do budowy swojej pozycji w siłach, które w przyszłości zmienił w FBI.Prieto jest autorem zdjęć do trzech ostatnich filmów Scorsesego:orazMeksykański operator stanie również za kamerą