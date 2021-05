Wiemy, kto napisze spin-off "Gry o tron" o księżniczce Nymerii

"10,000 Ships" – jeden ze spin-offów " Gry o tron " – znalazł swoją scenarzystkę. Została nią Amanda Segel (" Helstrom ", " Mgła ").Serial opowie o podróży wojowniczki Nymerii i ocalałych członków narodu Rhoynarów z Essos do Dorne po przegranej bitwie z Valyrianami. Wydarzenie to miało miejsce tysiąc lat przed fabułą opowiedzianą w "Pieśni lodu i ognia".Dwoma pozostałymi spin-offami ogłoszonymi w marcu tego roku są "9 Voyages" (znany też jako "Sea Snake") oraz "Flea Bottom". Zgodnie z pięcioletnią umową podpisaną ze stacją HBO George R.R. Martin będzie pomagał w rozbudowywaniu opartego na swoich książkach serialowego uniwersum. Obecnie jest współtwórcą i producentem przygotowywanego przez stację prequela " Gry o tron " zatytułowanego " House of Dragon ".