Disney wciąż robi dobre filmy

To nie filmy Disneya są problemem

Bob Iger zapowiada koniec "wojny kulturowej"

Zwiastun filmu "Marvels"

Matt Belloni z portalu Puck rozmawiał ostatnio z przedstawicielem kierownictwa Disneya, którego tożsamości jednak nie ujawnił. Pytał go m.in. o ostatnie wyniki box-office'owe wytwórni.Cóż, jego zdaniemi zależne od koncernu wytwórnie. Raczej, którzy są zwykłymi seksistami.- cytuje portal Puck. -Kimkolwiek jest rozmówca Matta Belloniego, trudno nie uważać, że jest on na wylocie w Disney. Najwyraźniej nie słuchał swojego szefa, który zupełnie inaczej widzi problem studia.Iger próbował również odciąć Disney i Marvel Studios od porażki widowiska. Jego zdaniem to nie koncern był winny. Problemem był COVID-19 i wprowadzone po pandemii procedury, który sprawiły, że reżyserka Nia DaCosta musiała być pod stałą obserwacją ze strony licznych przedstawicieli studia. Iger najwyraźniej nie widział problemu w ograniczaniu artystycznej swobody przez stały nadzór ze strony ludzi o dużej wiedzy biznesowej, ale małej filmowej.