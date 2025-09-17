"Policjanci z Miami": Joseph Kosinski szuka Crocketta i Tubbsa. Znamy datę premiery

Jakiś czas temu informowaliśmy, że w Hollywood trwają przymiarki do kinowego rebootu "Policjantów z Miami" (więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ). Teraz poznaliśmy datę premiery.
Kiedy "Policjanci z Miami" trafią do kin?
Jak podaje Variety, reboot "Policjantów z Miami
", nad którym pracuje studio Universal, otrzymał datę premiery. Film trafi na ekrany 6 sierpnia 2027 roku. Za sterami projektu stanie Joseph Kosinski
. Aktualnie trwają poszukiwania odtwórców głównych ról. Start zdjęć zaplanowany jest na przyszły rok.
Getty Images © Gareth Cattermole
Joseph Kosinski na premierze "F1"
Twórcy zamierzają pokazać przepych i zepsucie Miami połowy lat 80. Inspiracją dla scenariusza ma być pilotowy odcinek oraz pierwszy sezon serialu z Donem Johnsonem
i Philipem Michaelem Thomasem
w rolach głównych. Kosinski
będzie także jednym z producentów. Nad scenariuszem na podstawie postaci stworzonych przez Anthony'ego Yerkovicha
pracują Dan Gilroy
i Eric Singer
.
Filmy Josepha Kosinskiego w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmach Josepha Kosinskiego: "Top Gun: Maverick
" z Tomem Cruise'em
i "F1
" z Bradem Pittem
:
Zobacz zwiastun filmu "Miami Vice"
W 2006 roku na ekrany kin trafił wyreżyserowany przez Michaela Manna
film "Miami Vice
". Jako detektywów Sonny'ego Crocketta i Ricardo Tubbsa mogliśmy zobaczyć Colina Farrella
i Jamiego Foxxa
. Film nie poradził sobie zbyt dobrze w box offsie, przy 135-milionowym budżecie zarabiając tylko 165 milionów dolarów. Przypominamy zwiastun: