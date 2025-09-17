Newsy Filmy "Policjanci z Miami": Joseph Kosinski szuka Crocketta i Tubbsa. Znamy datę premiery
"Policjanci z Miami": Joseph Kosinski szuka Crocketta i Tubbsa. Znamy datę premiery

Jakiś czas temu informowaliśmy, że w Hollywood trwają przymiarki do kinowego rebootu "Policjantów z Miami" (więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ). Teraz poznaliśmy datę premiery.

Kiedy "Policjanci z Miami" trafią do kin?


Jak podaje Variety, reboot "Policjantów z Miami", nad którym pracuje studio Universal, otrzymał datę premiery. Film trafi na ekrany 6 sierpnia 2027 roku. Za sterami projektu stanie Joseph Kosinski. Aktualnie trwają poszukiwania odtwórców głównych ról. Start zdjęć zaplanowany jest na przyszły rok.

GettyImages-2221758148.jpg Getty Images © Gareth Cattermole

Joseph Kosinski na premierze "F1"
Twórcy zamierzają pokazać przepych i zepsucie Miami połowy lat 80. Inspiracją dla scenariusza ma być pilotowy odcinek oraz pierwszy sezon serialu z Donem Johnsonem i Philipem Michaelem Thomasem w rolach głównych. Kosinski będzie także jednym z producentów. Nad scenariuszem na podstawie postaci stworzonych przez Anthony'ego Yerkovicha pracują Dan Gilroy i Eric Singer

Filmy Josepha Kosinskiego w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmach Josepha Kosinskiego: "Top Gun: Maverick" z Tomem Cruise'em i "F1" z Bradem Pittem




Zobacz zwiastun filmu "Miami Vice"


W 2006 roku na ekrany kin trafił wyreżyserowany przez Michaela Manna film "Miami Vice". Jako detektywów Sonny'ego Crocketta i Ricardo Tubbsa mogliśmy zobaczyć Colina Farrella i Jamiego Foxxa. Film nie poradził sobie zbyt dobrze w box offsie, przy 135-milionowym budżecie zarabiając tylko 165 milionów dolarów. Przypominamy zwiastun: 


Policjanci z Miami  (1984)

 Policjanci z Miami

Miami Vice  (2027)

 Miami Vice

Miami Vice  (2006)

 Miami Vice

Miami Vice  (2004)

 Miami Vice

