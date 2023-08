Wyścig po Oscary 2024: Urugwaj rozśmieszy Akademię?

O filmie "Temas propios"

Zwiastun filmu "Temas propios"

OSCARY 2024: Lista tytułów walczących o nominację w kategorii najlepszy film międzynarodowy

Obraz Guillermo Rocamory jest komedią rodzinną, która w nadchodzącym tygodniu trafi do urugwajskich kin. Co ciekawejest wyłącznie kandydatem tego kraju do Oscara. Do nagrody Goya dla najlepszego hiszpańskojęzycznego filmu zagranicznego zgłoszono inny film -jest historią 45-letniego Césara, który wciąż zachowuje się jak nastolatek. Kiedy dochodzi do separacji, postanawia założyć zespół muzyczny wraz ze swoim najstarszym, 18-letnim synem Manuelem. Niestety na drodze do sukcesu zespołu stają pokoleniowe różnice...Urugwaj jest jedynym krajem w historii Oscarów, którego kandydat otrzymał nominację, po czym został zdyskwalifikowany. Chodzi o film. Akademia zdyskwalifikowała go uznając, że udział urugwajskich twórców w jego realizację był minimalny (" Własny kawałek świata " jest przede wszystkim produkcją argentyńską, lecz ten kraj do oscarowego wyścigu wybrał " El lado oscuro del corazón ").Do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy mogą być zgłaszana filmy, które trafiły do normalnej dystrybucji w swoich krajach w okresie 1 grudnia 2022 - 31 października 2023.Nominacje zostaną ogłoszone 23 stycznia 2024 roku.Estonia: " Siostrzeństwo świętej sauny Korea Południowa: " Konkeuriteu yutopia Szwajcaria: " Foudre Tadżykistan: " Melody Urugwaj: " Temas propios